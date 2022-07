Euro 2022 | Dennis Schröder en chef de file de la pré-sélection allemande

Dans le groupe B, après la France et la Bosnie, c’est au tour de l’Allemagne de dévoiler sa pré-sélection pour l’Euro 2022. Une liste de 16 joueurs concoctée par le sélectionneur Gordon Herbert, qui comprend notamment quatre « NBAers ».

Sans surprise, on y retrouve le « recruteur » Dennis Schröder. Toujours libre de tout contrat aux États-Unis, le meneur sera le leader de la « Mannschaft » et il pourra compter sur le soutien de Daniel Theis (Pacers) et des frères Franz Wagner (Magic) et Moritz Wagner (Magic).

En revanche, Maxi Kleber (Mavericks) et Isaac Bonga, respectivement fatigué et blessé, ne seront pas de la partie en septembre prochain. Idem pour Isaiah Hartenstein (Knicks).

À domicile, l’Allemagne affrontera donc la France et la Bosnie en phase de poules (à Cologne), ainsi que la Slovénie (tenante du titre), la Lituanie et la Hongrie. Les quatre premiers de ce groupe seront ensuite qualifiés pour la phase finale (à Berlin).

Sur le papier, la sélection allemande semble armée pour atteindre au moins les matchs à élimination directe…

Pré-sélection (quatre joueurs à laisser de côté)

— Robin Benzing (Fortitudo Bologne), Niels Giffey, Justus Hollatz (Breogan), David Kramer (Braunschweig), Leon Kratzer (Bonn), Maodo Lo (Berlin), Andreas Obst (Bayern), Kenneth Ogbe (Oldenburg), Dennis Schröder, Christian Sengfelder (Bamberg), Daniel Theis (Pacers), Johannes Thiemann (Berlin), Johannes Voigtmann, Franz Wagner (Magic), Moritz Wagner (Magic), Jonas Wohlfarth-Bottermann (Hamburg)