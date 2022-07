Eurobasket 2022 | Jusuf Nurkic et Luka Garza avec la Bosnie

Le casting du prochain Euro devrait être très séduisant puisque de nombreux superstars NBA devraient être présentes avec Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Luka Doncic, trois des cinq meilleurs joueurs de la NBA en 2022.

Du côté de la Bosnie, pas de superstar mais Jusuf Nurkic sera là, et c’est l’assurance pour la sélection d’avoir un élément de poids dans la raquette. Le pivot des Blazers, prolongé cet été, fait partie de la pré-sélection, et à ses côtés, on trouve Dzanan Musa, MVP du championnat espagnol et Luka Garza, tout juste naturalisé, et aperçu avec les Blazers en Summer League.

Pré-selection : Miralem Halilovic (Nanterre,), Edin Atic (Buducnost), John Roberson (Manisa), Dzanan Musa (Real Madrid), Jusuf Nurkic (Blazers) , Emir Sulejmanovic (Lenovo Tenerife), Luka Garza (free agent), Amar Alibegovic (Cedevita Olimpija), Amar Gegic (Cibona), Kenan Kamenjas (Buducnost), Sani Campara (Split), Ismet Sejfic (Golden Eagle Ylli), Rijad Avdic (WWU Baskets Munster), Adin Vrabac et Ajdin Penava (Mons), Jure Zubac (Inter Bratislava), Haris Delalic (Igokea) , Aleksandar Lazic (Mornar Bar).

Placée dans le groupe B, la Bosnie sera à Cologne pour affronter la France, la Slovénie, la Lituanie, la Hongrie et le pays hôte, l’Allemagne.