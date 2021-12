Passeport en poche, Luka Garza se rapproche de la sélection bosnienne

« Je suis en train d’obtenir la double citoyenneté. C’est un truc dont je dois m’occuper », expliquait Luka Garza il y a un peu plus d’un an.

Selon Darko Dzeletovic, c’est désormais chose faite. Le pivot rookie des Pistons a bel et bien son passeport bosnien et le plus gros obstacle pour le faire jouer sur le sol européen est donc dans le rétroviseur.

Meilleur joueur universitaire la saison passée, après une campagne sénior à 24 points, 9 rebonds et 2 passes de moyenne, Garza a encore du mal à percer dans la rotation de Dwane Casey à Detroit. Mais sa combinaison de taille et d’adresse extérieure en font forcément un atout majeur pour les compétitions européennes.

Le contexte FIBA devrait effectivement convenir aux qualités de jeu de Garza, pas forcément un monstre athlétique, mais un vrai joueur de basket, aussi bien au poste bas que sur du pick & pop à mi voire longue distance.

« Je suis en contact avec les entraîneurs de l’équipe nationale depuis plusieurs années déjà. Mon cousin, Amar Alibegovic [intérieur de 2m06 évoluant à la Virtus Bologne, ndlr], joue aussi avec la sélection », déclarait ainsi Garza dans le podcast de Fran Fraschilla’s “World of Basketball”. « J’aimerais clairement jouer avec eux et avec mon cousin, et évidemment tous les autres joueurs connus [comme Jusuf Nurkic ou Dzanan Musa]. J’espère que l’été prochain ou quand la prochaine opportunité se présentera dans un futur proche, je pourrai porter ce maillot sur mes épaules. »