Eurobasket 2022 | La France avec Victor Wembanyama !

Vincent Collet a dévoilé ce jeudi sa pré-sélection pour l’Eurobasket 2022, qui se déroulera du 1er et au 18 septembre 2022. Une liste de 17 joueurs dans laquelle on trouve un invité surprise : Victor Wembanyama. Sélectionné pour la première fois de sa carrière, le jeune intérieur de Levallois-Boulogne sera donc sous les ordres de son futur entraîneur en club.

A ses côtés, on retrouve un effectif classique, avec ce qui se fait de mieux parmi les joueurs disponibles puisque Nando De Colo et Nicolas Batum ont fait l’impasse sur cette compétition.

Fidèle aux postes, Evan Fournier et Rudy Gobert seront là, épaulés d’Andrew Albicy, Guerschon Yabusele, Mam Jaiteh, Timothé Luwawu-Cabarrot, Amath M’Baye, Frank Ntilikina, Vincent Poirier ou encore Thomas Heurtel parmi les cadres. A leurs côtés, Théo Maledon, Elie Okobo, William Howard, Moustapha Fall, Terry Tarpey et Isaia Cordinier.

Un programme très chargé

Avant de partir à l’Euro, ce groupe disputera plusieurs matchs amicaux mais aussi la fenêtre de qualifications pour la Coupe du monde 2023.

Ensuite, ils ne seront que 12 à participer à l’Euro, dont les phases de groupe se dérouleront dans quatre villes, à Tbilissi (Géorgie), Prague (République Tchèque), Milan (Italie) et Cologne (Allemagne) alors que Berlin (Allemagne) accueillera les phases finales.

La France a ainsi été placée dans le groupe B, avec la Lituanie de Jonas Valanciunas et Domantas Sabonis, l’Allemagne de Dennis Schröder, la Slovénie de Luka Doncic, mais également la Hongrie et la Bosnie. Un groupe de six dans lequel il faudra terminer à l’une des quatre premières places pour filer en huitième de finale.

Le programme complet de préparation de l’Équipe de France