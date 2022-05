Euro 2022 | Dennis Schröder joue les recruteurs pour l’Allemagne

Alors que l’Équipe de France commence à en savoir un peu plus sur la composition de son groupe à l’Euro 2022 (Rudy Gobert et Evan Fournier seront là, mais pas Nicolas Batum et Nando De Colo), les autres pays se préparent eux aussi pour la compétition, qui se déroulera du 1er au 18 septembre.

Outre la Géorgie, l’Italie et la République tchèque, l’Allemagne fera partie des nations hôtes de cet EuroBasket pour la cinquième fois de son histoire et la « Mannschaft » croisera d’ailleurs la route de la France, dès la phase de groupes. Emmenée notamment par Dennis Schröder, la sélection allemande ne manquera pas d’ambition à domicile, alors qu’elle tentera d’accrocher son premier podium européen depuis 2005 (médaille d’argent).

« C’est une nouvelle opportunité de rendre le basket encore plus important en Allemagne, tout le monde est déjà excité », explique le meneur des Rockets, désireux de briller avec son pays pour ce qui serait son quatrième tournoi international, après l’Euro 2015, l’Euro 2017 et le Mondial 2019.

Présente dans le groupe B en compagnie de la France, donc, mais également de la Slovénie (tenante du titre), de la Lituanie, de la Bosnie et de la Hongrie, l’Allemagne regorge évidemment de joueurs de talent et certains d’entre eux évoluent, comme Dennis Schröder, aux États-Unis.

Potentiellement sept « NBAers » avec l’Allemagne

En bon leader, le meneur de 28 ans joue justement les recruteurs pour sa sélection. À ce jour, il a appris que Daniel Theis, le pivot de Boston, « était définitivement partant » pour la compétition. De son côté, l’ailier-fort de Dallas Maxi Kleber envisage d’y participer lui aussi, mais il devra d’abord « voir comment il se sent » physiquement, avant de se prononcer pour de bon.

Quant aux frères Wagner d’Orlando, Moritz et Franz, ils devraient selon toute vraisemblance prendre part à cet Euro, devant leur public. Des renforts de poids pour l’Allemagne et pour Dennis Schröder, qui se dit d’ailleurs sous le charme du rookie du Magic.

« Il est très, très solide en attaque et en défense. Nous n’avons jamais eu quelqu’un de la sorte en équipe nationale », livre l’ancien meneur des Hawks, du Thunder, des Lakers et des Celtics, au sujet de Franz Wagner.

Si tout se goupille correctement, et pour peu que Isaiah Hartenstein et Isaac Bonga la rejoignent à leur tour, la « Mannschaft » pourrait donc présenter un bien bel effectif, à Cologne puis Berlin, en septembre prochain. De quoi glaner une médaille, malgré la rude concurrence qui se trouve sur le Vieux Continent ?

« Définir un objectif est difficile, mais nous n’avons pas à nous cacher et avoir peur de quiconque », ajoute Dennis Schröder. « Nous avons beaucoup, beaucoup de qualité dans cette équipe. Il est important de rassembler tout le monde et de bâtir une alchimie dans le groupe au plus haut niveau possible. »