NCAA | Gregory Jackson se désengage de North Carolina

La rumeur enflait depuis le début du mois, et c’est Gregory Jackson lui-même qui l’a confirmé via ses réseaux sociaux : il a choisi de revenir sur son engagement pour North Carolina, qu’il avait initialement annoncé à la fin du mois d’avril.

« J’ai décidé de me désengager de UNC pour explorer d’autres options, qui peuvent m’aider à continuer à grandir et à me positionner pour rejoindre la NBA » a notamment déclaré l’ailier-fort de 17 ans.

La plus importante recrue de North Carolina depuis 2010

Classé à la deuxième position de la promotion 2023 dans le Top 100 de 247sports, spécialisé dans le recrutement NCAA, Gregory Jackson représentait la recrue la plus importante pour le programme depuis Harrison Barnes en 2010, qui était premier de ce même classement. En 2019, Cole Anthony était quatrième.

S’il est bien difficile de connaitre toutes les raisons qui ont motivé cette décision, on sait en revanche que le joueur souhaite rejoindre la promotion 2022. Ce qui aurait été impossible à UNC, puisqu’il n’y a aucune bourse disponible pour la saison 2022/23 depuis que l’arrivée de Pete Nance a bouclé l’effectif.

En résumé, Gregory Jackson veut rejoindre la NBA avec un an d’avance, et va donc intégrer la promotion 2022 pour se présenter à la Draft 2023. Pour se faire, il quitte ainsi l’ambitieuse escouade de North Carolina, et devrait rejoindre le plus modeste programme de… South Carolina, son Etat natal.

C’est seulement la première fois en presque 20 ans que North Carolina perd l’engagement d’un prospect lycéen : il faut remonter à 2003 pour retrouver un cas similaire à Chapel Hill. A l’époque, c’était J.R Smith qui s’était engagé pour les Tar Heels, avant finalement de revenir sur son engagement pour rejoindre directement la NBA, sans passer par la case universitaire.

Plus que jamais, les joueurs sont maitres de leurs propres destins en NCAA.