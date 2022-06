NCAA | Le frère de Larry Nance rejoint North Carolina

Finaliste malheureux de la « March Madness » en avril dernier, North Carolina pouvait compter sur les retours de quatre de ses cinq titulaires pour attaquer la saison 2022/23. Le seul départ à noter parmi les titulaires était celui de l’ailier-fort Brady Manek, très bon tout au long de la saison 2021/22, qui avait terminé son cursus universitaire.

Pour le remplacer dans le cinq majeur, les Tar Heels ont recruté Pete Nance, qui était le meilleur joueur encore disponible sur le portail des transferts. Le petit frère de Larry Nance, âgé de 22 ans, a passé quatre saisons à Northwestern, où il a tourné à 9.6 points et 5.4 rebonds, avec notamment une saison « senior » à 14.6 points et 6.5 rebonds, à 45.2% de réussite à 3-points (sur 3.1 tentatives par match).

Pour sa dernière année d’éligibilité en NCAA, l’ailier-fort de 2m08 s’offre donc un ultime challenge excitant, au sein d’une escouade qui fait figure de grand favori, sur le papier, pour le titre national 2023.

Joueur athlétique, tonique vers le cercle sur « pick-and-roll » et surtout adroit derrière l’arc, il va étirer le jeu en attaque pour les Tar Heels, et permettra ainsi au meneur Caleb Love et au pivot Armando Bacot d’opérer tranquillement dans la raquette. Une formule qui a très bien fonctionné l’an passé, avec Brady Manek.