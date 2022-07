Adam Silver toujours favorable à l’abaissement de l’âge limite d’accès à la NBA

Pour Adam Silver, il s’agit de « la bonne chose à faire ». Le grand patron de la ligue réaffirme son envie d’abaisser l’âge limite d’accès à la NBA, actuellement fixé à 19 ans, et à « bon espoir » que cette limite soit modifiée avec la prochaine convention collective.

« Je pense qu’il y a une opportunité (de le faire) », constate-t-il, lors de sa conférence de presse annuelle tenue à l’issue de la réunion des instances de la ligue. Son constat est basé sur « des conversations plus vastes que le simple fait de savoir si nous passons de 19 à 18 ans, mais lorsque je mets en balance toutes les différentes considérations, je pense que ce serait la bonne chose à faire. Et j’espère que c’est un changement que nous ferons lors du prochain cycle de négociation collective, qui aura lieu dans les deux prochaines années. »

Sa position n’étonnera personne. Déjà en 2019, il avait été question de baisser d’un an l’âge limite, sur proposition de la ligue, dans l’optique d’une mise en œuvre pour la Draft 2022. « Les coaches universitaires et les directeurs sportifs que j’ai pu entendre ne sont pas satisfaits du système actuel. Et je sais que nos équipes ne le sont pas non plus, en partie parce qu’elles ne pensent pas nécessairement que les joueurs qui arrivent dans cette ligue ont reçu les entraînements attendus », déclarait même Adam Silver en 2017.

Depuis 2005, l’âge d’entrée est passé de 18 à 19 ans

Ce dernier a revu son positionnement sur le sujet puisqu’il a longtemps défendu, par le passé, la hausse de l’âge minimum d’entrée à 20 ans, soit deux ans entre le lycée et la NBA. Depuis, il a vu comment les choses ont évolué au fil du temps, y compris avec la prolifération du « NIL » (Name, Image and Likeness) ainsi que les recommandations de la commission dirigée par Condoleezza Rice, sans compter « beaucoup de changements sociétaux ».

« Il se peut qu’il soit dans notre intérêt à tous de commencer à avoir un impact sur ces jeunes joueurs, en particulier parce que dans notre sport, ils sont repérés à un si jeune âge. Et de commencer à travailler avec eux sur leur développement, pas seulement sur les compétences basket, mais de plus en plus sur leur santé mentale, leur régime alimentaire, en les aidant à construire leur identité et toutes les valeurs importantes autour du sport », justifie aujourd’hui le « commissioner ».

Pour mémoire, la grande ligue a modifié la limite d’âge de 18 à 19 ans en 2005, après l’arrivée d’une petite vague de futures légendes passées directement du lycée à la NBA (Kevin Garnett, Kobe Bryant, Tracy McGrady, LeBron James…).