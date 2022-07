Bruce Brown est très impatient de profiter des caviars de Nikola Jokic

Jeff Green lui a très bien vendu l’affaire. La « free agency » venait à peine de démarrer que le vétéran des Nuggets a fait chauffer le téléphone de son ancien coéquipier aux Nets, Bruce Brown, l’un des meilleurs ailiers disponibles sur le marché. But de l’opération : lui faire comprendre ce que c’est de jouer aux côtés de Nikola Jokic.

Son lobbying a fonctionné puisque le « free agent » s’est engagé pour deux ans et 13 millions de dollars dans le Colorado. Résultat, l’ancien joueur des Nets a aujourd’hui « littéralement hâte » de jouer avec le Serbe. « C’est l’un des gars contre qui je déteste jouer, moi qui suis un défenseur, parce qu’on ne peut pas détourner le regard. Il faut garder les yeux rivés sur le ballon en permanence, ce qui est difficile. Il fait le choix parfait à chaque fois. »

Bruce Brown, contrairement aux défenses adverses, n’aura désormais plus à s’en soucier et pourra justement profiter de l’attention concentrée sur le double MVP de la ligue. « Les joueurs qui coupent allons trouver les zones ouvertes en jouant avec Jokic et Jamal (Murray). C’est un mariage parfait. (Jokic) fait des passes parfaites sur les ‘backdoors’. Ce sont des lay-up faciles pour moi. »

Le nouvel arrivant sait de quoi il parle. Pendant deux ans à Brooklyn, il a joué aux opportunistes en attaque en profitant largement des espaces créés par Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Utilisé par Steve Nash sur le « pick-and-roll », l’ancien joueur des Pistons excelle dans les coupes et le jeu sans ballon. Avec la qualité de passe du pivot, il devrait se régaler. D’autant que cette saison, il a fait grimper son pourcentage à 3-points, dans les corners notamment.

Il l’a prouvé au premier tour des derniers playoffs durant lequel il a tourné à 14 points de moyenne, avec des sorties à 23 puis 26 points. « J’invite tout le monde à revenir en arrière et à regarder les playoffs de cette année et ceux de l’année dernière, Bruce Brown est un joueur coriace », affiche Mike Malone sur ses qualités défensives. Avant d’ajouter : « J’aime sa dureté, ses qualités défensives. Je crois qu’il a mieux contenu Jayson Tatum que la plupart des gars que j’ai vus défendre sur lui parce qu’il est plus petit mais il a ce feu interne. Il est dur, physique et essaie de faire de votre vie un enfer. »

Mike Malone considère que sur cette série, dont les Nets sont sortis « sweepés », son nouveau joueur a été capable de « faire tourner la balle, poser des écrans, couper au cercle, étirer et créer le jeu… Il a un impact à tellement de niveaux. » Il n’a plus qu’à en faire autant à Denver.