Bruce Brown a bossé son tir à 3-points pour être respecté

« Mon tir. Juste mon tir, vraiment. Et puis évidemment, maintenir mon ‘floater’ et mes autres trucs. Mais l’accent a été mis sur mon tir. » Voilà ce que Bruce Brown répondait quand on lui demandait, fin août dernier, ce sur quoi il avait bossé dans les semaines précédentes.

L’arrière des Nets avait une bonne raison de se concentrer sur cet aspect de son jeu. Déjà parce que la saison passée, il a tourné à un modeste 29% de réussite à 3-points, après une année à 34% chez les Pistons. Et surtout parce qu’il n’a pas apprécié le traitement qui lui a été réservé en playoffs.

En particulier lors de la série face aux Bucks. « Ils me laissaient ouvert, j’ai pris cela comme un manque de respect. Plus jeune, j’étais un attaquant. Désormais dans la ligue, je le vois comme un manque de respect, c’est sûr », affiche aujourd’hui le joueur de 25 ans.

Mike Budenholzer avait effectivement décidé d’une défense peu commune face à Bruce Brown sur cette série en envoyant la plupart du temps son pivot, Brook Lopez, sur lui. Un choix qui peut se comprendre quand on sait que l’arrière, d’abord connu pour ses qualités de « slasher », n’avait tourné qu’à 18% de réussite de loin sur ces playoffs.

Pas satisfait de son impact

Ce qui ne l’avait pas empêché de sortir une belle production à 16 points et 11 rebonds lors de la troisième confrontation de la série par exemple. Principalement servi sur des coupes au cercle, ou à la sortie d’un pick-and-roll, il avait inscrit la majorité de ses points près du cercle et, dans cette série terminée après sept matches, seulement tenté sa chance à neuf reprises derrière la ligne à 3-points.

« Ils m’ont mis Brook Lopez dessus, j’ai joué un rôle mais pas autant que je le voulais. J’espère qu’ils le feront (à nouveau). […] J’ai hâte d’y être, parce que nous savons tous ce qui s’est passé la dernière fois que nous les avons joués », note le 42e choix de la Draft 2018, dont la formation avait été sortie à l’issue du Game 7.

Son impatience était liée à la venue des Bucks la nuit dernière. Cette fois, il n’a quasiment pas été défendu par Brook Lopez, en raison de la présence d’Andre Drummond dans la raquette des Nets. Brook Lopez ou non, Bruce Brown a bénéficié de bonnes positions dans les corners. Confiant dans son tir, il a signé un 3/5 de loin et inscrit 23 points au total, sa meilleure sortie de la saison.

Preuve que le travail paye car cette saison, il affiche un bien meilleur 38% de réussite derrière l’arc, en gardant un volume de tirs assez réduit. Son adresse lointaine contribue ainsi à sa très bonne forme du moment avec 15 points et 5.5 rebonds de moyenne depuis le All-Star Break.