Direction Denver pour Bruce Brown

Sans faire de bruit, Denver continue sa belle intersaison 2022. Après avoir récupéré Kentavious Caldwell-Pope et Ish Smith en provenance de Washington, drafté Christian Braun, Peyton Watson et Ismaël Kamagate, re-signé Nikola Jokic, Jeff Green et Davon Reed, ou encore engagé DeAndre Jordan, voilà que les Nuggets recrutent Bruce Brown.

À bientôt 26 ans, le désormais ex-joueur des Nets était l’une des belles affaires à réaliser durant l’été et il a paraphé un bail de deux ans (la deuxième année est une « player option »), pour un peu plus de 13 millions de dollars, dans le Colorado.

Ainsi, Bruce Brown apportera encore davantage de densité sur les lignes extérieures de la franchise des Rocheuses, qui se construit décidément un effectif taillé pour aller loin en playoffs…