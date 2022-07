Domantas Sabonis satisfait de l’intersaison des Kings

Spectateur privilégié de l’incroyable fin de match entre Sacramento et Orlando à Las Vegas, aux côtés notamment de son nouveau coéquipier Kevin Huerter et de Davion Mitchell, Domantas Sabonis se prépare cet été pour sa première vraie saison avec les Kings à la rentrée.

Envoyé de l’Indiana vers la Californie en février dernier, pendant que Tyrese Haliburton faisait le chemin inverse, l’intérieur lituanien est au centre du nouveau projet des Kings, qui aimeraient très vite retrouver les playoffs, dès l’an prochain.

Pour se donner toutes les chances d’y parvenir, le club a axé son recrutement estival sur des têtes connues et plutôt expérimentées en NBA : Mike Brown arrive sur le banc, pendant que Malik Monk et Kevin Huerter arrivent en renfort de « Domas », De’Aaron Fox et Harrison Barnes. Sans oublier le rookie Keegan Murray, un des joueurs les plus « NBA ready » de la cuvée 2022.

Dans l’ensemble, les Kings ont fait des choix cohérents au cours de l’intersaison, et cela rassure l’intérieur.

« Je suis dans un bon état d’esprit. Nous avons fait des bons choix, notre staff est motivé et veut nous ramener vers le chemin du succès. » déclarait le Lituanien ce samedi. « Nous nous sommes renforcés à la ‘free agency’. […] Keegan, il est génial. Je pense qu’il est un complément idéal à notre groupe. Il va faire tout ce dont a besoin qu’il fasse, même plus. Donc il est parfait pour notre système. »

Difficile d’oublier Indiana…

Le pivot de Sacramento s’est aussi brièvement exprimé sur son départ des Pacers, où il a grandi en tant que joueur.

« C’était dur, forcément. C’était ma première vraie expérience en NBA, puisque j’ai passé une saison à OKC avant d’être transféré. Donc c’était ma première maison en NBA. Mais ce sont des choses face auxquelles il faut se préparer dans une carrière. » a-t-il ajouté, avant d’évoquer son retour dans l’Indiana la saison prochaine, puisqu’il était blessé quand les Kings jouaient sur le parquet des Pacers la saison dernière, après son transfert.

« Ce sera émouvant, c’est certain. J’ai beaucoup de souvenirs là-bas. Quand je suis arrivé, j’étais un joueur de banc. Je suis devenu un titulaire, un All-Star. Je serai très heureux de revenir. »