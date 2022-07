Summer League | Le Magic repousse les Kings à la mort subite !

Après avoir défié Jabari Smith Jr lors du premier soir, Paolo Banchero affrontait samedi les Kings de Keegan Murray, le 4e choix de la Draft. Dans une rencontre complètement folle, avec deux prolongations et une victoire décidée à la « mort subite », Orlando s’impose 94-92. Un petit exploit puisque Sacramento était invaincu cet été après ses trois victoires dans le California Classic.

Toujours en tête en seconde mi-temps, Orlando s’est effondré dans les dernières secondes du 4e quart-temps, encaissant un terrible 20-4 dans les trois dernières minutes. Pour arracher cette première prolongation, les Kings vont inscrire deux tirs à 3-points dans les quatre dernières secondes !!!

Même suspense dans la 1ère prolongation (de deux minutes…) avec des Kings qui pensaient tenir le bon bout avec une avance de 3-points à six secondes de la fin. Faute d’Ellis sur Cannady, qui met ses trois lancers (92-92). On part dans une 2e prolongation. Sauf que ça va se jouer… à la mort subite !

On pense que Queta va donner la victoire aux Kings, mais Banchero le contre par derrière sur sa tentative de dunk ! Derrière, le numéro 1 de la Draft trouve Emanuel Terry qui s’en va inscrire un lay-up difficile. 94-92, le Magic s’impose dans un match marqué par 13 égalités et 9 changements de leader.

Invaincu en summer league après deux matches, Paolo Banchero cumule 23 points, 6 rebonds, 6 passes, 4 interceptions et 2 contres ! R.J. Hampton ajoute 13 points, 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. En face, le Portugais Neemias Queta inscrit 23 points, et prend 8 rebonds. Keegan Murray n’a pas déçu avec 20 points à 5/8 à 3-points avec 9 rebonds et 2 passes.