Summer League | Les Rockets résistent au Thunder

Après avoir affronté le premier choix de la Draft, Paolo Banchero, en ouverture, Jabari Smith Jr. et les Rockets enchaînaient avec le deuxième choix, Chet Holmgren, et le Thunder. Cette fois-ci, il y a la victoire (90-88) au bout.

Le rookie a été moins timide, plus actif, que contre Orlando, avec 12 points, 8 rebonds et 4 contres, mais à 5 sur 19 aux tirs ! C’est davantage Josh Christopher qui s’est montré, avec 19 points, 9 rebonds et 5 passes. Mais il est à peine plus adroit : 6 sur 17 aux tirs.

Les deux équipes ont été proches durant toute la rencontre. Les Texans, dominés en premier quart-temps, ont réagi dans le deuxième, avant de voir le Thunder accélérer dans le troisième. Dans les dernières secondes, il n’y a qu’une possession d’écart, Christopher et TyTy Washington Jr. inscrivent les paniers décisifs pour Houston.

Le duo Josh Giddey – Chet Holmgren a marqué 26 points (14 pour le premier, 12 pour le second) et compilé 12 rebonds et 10 passes. Le rookie d’OKC a aussi ajouté 4 contres, mais il était aussi maladroit sur Smith et Christopher avec un 3 sur 10 aux tirs. Quant à Ousmane Dieng, il cumule 10 points et 6 rebonds à 4 sur 12 aux tirs.