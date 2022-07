Les Pacers ou les Raptors pourraient débloquer la situation de Deandre Ayton

C’est le free agent protégé le plus coté, et pourtant Deandre Ayton n’a toujours pas paraphé de nouveau contrat, ni accepté de proposition. La faute clairement à Kevin Durant dont les envies de départ ont paralysé le marché, et plus particulièrement la situation du pivot des Suns. Comme Durant aimerait rejoindre les Suns, sa venue pourrait se faire dans le cadre d’un échange impliquant Ayton.

Si Phoenix ne bouge pas, c’est aussi parce que les dirigeants attendent simplement qu’une offre concurrente lui soit faite. On appelle ça une « offer sheet », et selon Arizona Sports, elle pourrait intervenir ce jeudi. Selon nos confrères, les Pacers pourraient faire une offre, mais les Raptors seraient aussi sur le coup.

La piste Indiana peut surprendre puisqu’ils possèdent Myles Turner, mais sans doute que ce serait dans le cadre d’un sign-and-trade. Phoenix pourrait ainsi laisser filer Ayton, et récupérer Turner que les Pacers cherchent à échanger depuis deux ans. C’est l’un des meilleurs contreurs de la NBA, et ce changement d’air pourrait lui permettre de franchir un cap.

Pour la piste Toronto, il y a une certaine logique puisque la direction avait un oeil sur Rudy Gobert. Les Raptors possèdent de nombreux joueurs susceptibles d’intéresser les Suns. On imagine que des éléments comme Scottie Barnes, Pascal Siakam et Fred VanVleet sont intouchables.

En cas d’offre concurrente, les Suns auront alors 48 heures pour s’aligner ou pas dessus.