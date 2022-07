Jabari Smith Jr., une Summer League pour « prendre la température de la NBA »

Il sera très attendu à Las Vegas. Jabari Smith Jr., le troisième choix de la Draft, va affronter Paolo Banchero, le premier choix, dès le premier match puisque la NBA a programmé un prometteur Magic – Rockets en ouverture de la Summer League.

Pendant longtemps, jusqu’au dernier moment même, le premier cité était censé rejoindre Orlando et le second Houston. Mais le Magic a tenté un coup de poker en choisissant finalement Banchero.

C’est pourquoi ce duel en ligue d’été est intéressant à suivre, même Jabari Smith Jr. l’a en partie reconnu. De son côté, Stephen Silas ne veut pas s’attarder sur cet affrontement ni sur l’attente médiatique qu’il génère.

« Je veux qu’il joue », annonce son coach au Houston Chronicle. « L’important, c’est l’ensemble, et pas seulement de pointer un match en particulier. C’est un processus, où il y aura des hauts et des bas. Il faut y aller, apprendre ce qu’il faut apprendre pendant les entraînements, essayer de l’appliquer ensuite et s’amuser. C’est ça le message. Ce n’est pas un duel en particulier, car en Summer League, ça ne compte pas. C’est surtout lui et comment il joue. »

« Il y a des moments, il est le joueur le plus intelligent que j’ai vu, et d’autres, où il a bien 19 ans »

Surtout que ce n’est que le début de l’aventure NBA pour l’ancien d’Auburn. « Je ne vais pas dire qu’il est en NBA car même s’il y a des joueurs NBA autour de lui à la salle, on est sur de la Summer League », estime Rick Higgins, l’assistant coach qui sera en charge des Rockets pendant la ligue d’été. « On est là pour le faire grandir et s’améliorer. Il va prendre la température de la NBA. »

Comme un James Wiseman avant lui, lors de ses premiers pas aux Warriors, l’intérieur affiche de belles promesses, mais aussi de grosses limites. « Il y a des moments, il est le joueur le plus intelligent que j’ai vu, et d’autres, où il a bien 19 ans », poursuit Higgins. « Ça fait partie du processus. Pour être honnête, les mauvais moments sont rares, mais ça fait partie du jeu. »

Arrivé dans une équipe très jeune, Jabari Smith Jr. peut tout de même compter sur les conseils des joueurs qui ont déjà au moins une saison et quelques matches dans les jambes, avant ses premiers pas en Summer League.

« Ce sont des joueurs qui sont là depuis un an », explique l’intérieur en évoquant Josh Christopher, Daishen Nix ou Usman Garuba. « Ils me disent que c’est simple, qu’il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut faire ce qu’on sait faire et se donner à fond. Certains joueurs seront meilleurs que moi dans quelques matches, mais l’essentiel, c’est de jouer juste. Je veux jouer dur, peu importe que je sois ou non adroit. Je veux tout donner et apprendre. Je ne mets pas trop de pression. Je suis là pour jouer dur et tenter de gagner des matches. »