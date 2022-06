Paolo Banchero, le coup de poker du Magic

Il ne s’était ni entretenu, ni entrainé avec le Magic durant son processus pré-Draft. Et pourtant, après un rebondissement de dernière minute assez fou, Paolo Banchero a bel et bien été le premier nom appelé par Adam Silver la nuit dernière, qui officialisait ainsi son début de carrière NBA, à Orlando.

Considéré pendant des semaines comme le troisième choix de cette Draft 2022, l’ailier-fort de Duke, devenu le quatrième joueur du programme à être un premier choix depuis Elton Brand en 1999 (Kyrie Irving en 2011, Zion Williamson en 2019), a finalement bouleversé l’ordre du podium, provoquant la « chute » de Jabari Smith Jr, projeté à Orlando, en troisième position à Houston.

Une fois l’effet de surprise estompé, le président du Magic, Jeff Weltman, s’est justifié de ce choix. « Nous sommes satisfaits, nous pensons avoir sélectionné le meilleur joueur universitaire de la saison écoulée. Et nous sommes convaincus qu’il va continuer de progresser pendant de longues années.«

Un rappel que la Draft n’est pas une science exacte

Il poursuit ensuite en avouant qu’il y a eu beaucoup de bluff émanant de leur camp ces dernières semaines : à mesure que la Draft approchait, la sélection de Paolo Banchero avec le premier choix était une piste de plus en plus concrète, tout en étant minutieusement gardée secrète jusqu’au tout dernier moment. Un véritable coup de poker, alors même que le Magic avait la main sur cette Draft avec ce premier choix…

« Je pense que les gens doivent comprendre une chose, c’est que nous gérons nos affaires avec discrétion, sous tous les aspects. Avec les agents, avec les médias… » ajoute Jeff Weltman. « Et naturellement, quand vous jouez au poker, vous ne montrez pas vos cartes, n’est-ce pas ? »

Premier « surpris », Paolo Banchero, en tout cas, savoure.

« Je n’avais jamais été ému aux larmes par une nouvelle si positive. » glissait-il, en référence à ses larmes de joie, dans les bras de sa mère, juste après l’annonce d’Adam Silver. « Je suis très excité d’aller à Orlando, très excité par cette équipe. C’est le plus excitant, de rejoindre l’équipe et de commencer à travailler. J’ai le sentiment que nous sommes vraiment talentueux, tout le monde a la hargne, veut gagner. C’est un sentiment partagé. »

Aux côtés de Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner et Wendell Carter Jr, un autre ex-Dukie, Paolo Banchero va intégrer un cinq majeur effectivement excitant en Floride. Jeune et inexpérimenté, mais talentueux et très excitant.

« Notre équipe s’est sacrément améliorée ce soir » concluait un Jeff Weltman satisfait. « Paolo a un bel avenir devant lui.«