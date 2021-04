Steve Kerr ne veut pas forcer les choses avec James Wiseman

Avec une simple phrase, sous forme de constat, Steve Kerr a parfaitement résumé la saison de James Wiseman et les sensations qui surgissent devant les performances de l’intérieur depuis plus de trois mois.

« Il y a des moments où il ressemble à une future superstar », commence le coach des Warriors pour ESPN. « Puis d’autres, où il ressemble à un rookie qui cherche des solutions. Et c’est parfaitement naturel à cet instant. »

Semaine après semaine, le n°2 de la dernière Draft oscille entre belles promesses et grosse frustration. En ce moment, c’est surtout la seconde option avec ses 7 points de moyenne et 36% de réussite depuis trois matches.

Mais pas question pour son entraîneur d’insister et d’offrir des minutes à son jeune pivot quoi qu’il arrive, dans l’espoir de le faire grandir ainsi. Sa progression ne se fera pas uniquement sur les parquets.

« Je pense que c’est important de ne pas automatiquement mettre sur le même plan le temps de jeu et la progression », analyse le technicien. « Un joueur se développe aussi en observant sur le côté, en gagnant ses minutes. S’il a fait des erreurs dans le match précédent, alors on travaille dessus. Si on les corrige, alors il pourra jouer, si ce n’est pas le cas, alors son temps de jeu diminue. On ne peut pas uniquement le balancer sur le parquet pendant 30 minutes, car il n’est pas prêt pour ça. Wiseman a besoin de temps. Il aura une Summer League et un training camp la saison prochaine. Il va grandir et s’améliorer, mais on ne peut pas forcer les choses. »

« Défensivement, il a encore beaucoup à apprendre »

En plus d’une préparation tronquée avec cette saison NBA raccourcie et d’un parcours universitaire lui aussi écourté (trois petits matches), James Wiseman a été blessé au poignet pendant plusieurs semaines en février. Avant de manquer de sérieux autour du All-Star break, en zappant un test Covid-19. Il fut alors sanctionné par son coach.

Sa première saison est donc très loin d’être un long fleuve tranquille, mais il y a eu aussi des éclaircies et des matches réussis où ses qualités sautent aux yeux.

« Globalement, il est plutôt bon offensivement », avance Steve Kerr. « Défensivement, il a encore beaucoup à apprendre, notamment en transition. Ça va venir graduellement, car pour un jeune joueur, ça fait beaucoup à absorber en peu de mois. »

De son côté, le pivot assure déjà voir les progrès qu’il a accomplis depuis le début de saison et ceux à réaliser à l’avenir. De plus, il échange énormément avec Kevin Durant, un ancien de la maison Warriors.

« Je parle tous les jours à KD », assure-t-il. « On parle de système, de comment s’y adapter, il me donne beaucoup de conseils. Quant à moi, je dois être plus agressif. Je dois aller au panier plus vite. Je continue de bosser sur le rebond aussi, même s’il y a du mieux, là aussi il faut que je sois plus mordant. Parler davantage en défense aussi. »