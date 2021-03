Puni par son coach, James Wiseman s’est défoulé dans le « garbage time »

Privé d’entraînement pour avoir oublié de se faire tester pendant la coupure, James Wiseman a bien failli être privé de match également. Pendant 36 minutes face aux Clippers, et alors que la rencontre était pliée malgré la colère de Stephen Curry, il est resté sur le banc. C’était sa punition, sous forme de leçon à retenir.

« Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça fait partie de l’apprentissage », a expliqué Steve Kerr à NBC Sports. « En tant que jeune joueur, il faut faire attention à son attitude. Tout compte. Il a tout ce qui est nécessaire, donc il va y avoir des leçons à apprendre. Ça fait partie de la vie d’un rookie, d’un joueur inexpérimenté. C’était une réaction pour son oubli lors des tests et pour le fait qu’il ne s’est pas entraîné. Ça nous a pénalisés. »

« Je vais m’assurer d’être plus discipliné »

Le message est passé puisque le pivot n’a pas cherché à se cacher et il a assumé ses responsabilités.

« Je fais des erreurs », assure-t-il. « Je suis humain. J’ai complétement oublié les tests pendant deux jours, mais je me suis fait tester ensuite. C’était une grossière erreur et je ne veux pas la refaire. Je vais m’assurer d’être plus discipliné. J’étais en colère contre moi-même mais quand mon nom a été appelé, j’étais prêt et j’ai tout donné. »

Sa performance en fin de match est effectivement une jolie revanche et une manière de se rattraper. En douze minutes, dans ce dernier quart-temps sans aucun enjeu, James Wiseman en a profité pour inscrire 14 points à 6/7 au shoot et prendre 7 rebonds. Son coach a apprécié.

« J’ai aimé sa frustration », commente Steve Kerr. « Elle montre qu’il est concerné. Pour être totalement honnête, j’ai vu un paquet de joueurs de sa taille en NBA qui jouaient car ils faisaient 2m10. Quelqu’un leur avait dit de jouer au basket. James n’est pas comme ça : il aime ce sport. Sa frustration est un signe de sa passion. C’est un excellent indicateur du genre de joueur qu’il va devenir. »