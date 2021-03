Frustré, Stephen Curry a laissé échapper sa colère

Cette colère de Stephen Curry n’a pas eu l’effet escompté puisque les Clippers ont vécu une soirée très tranquille face aux Warriors (victoire 130-104), mais elle est assez rare pour être soulignée.

En tout début de troisième quart-temps, après un panier primé de Paul George (70-46 pour Los Angeles à cet instant), Steve Kerr prend un temps-mort. Et c’est le meneur de jeu qui va tenter de réveiller ses coéquipiers, notamment Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr., en élevant la voix.

« Il faut revenir au contexte de ce moment », s’est justifié ensuite le double MVP pour NBC Sports. « C’est du basket. J’essaie, de plusieurs manières, d’apporter l’esprit de compétition et d’être un leader. On avait l’opportunité de donner le ton pour la seconde période et c’est évident qu’on s’est loupé. »

La frustration du All-Star s’explique donc par cette soirée ratée. C’était la reprise, face à une grosse écurie et les Warriors sont totalement passés à côté. Pas l’idéal pour se lancer dans cette seconde partie de saison.

« La différence avec le début de saison, c’est qu’on était loin de notre niveau, qu’il y avait de la frustration mais on savait qu’on serait meilleur ensuite », rappelle Steve Kerr. « La frustration était plus forte pour ce match car on a prouvé, ces six ou sept dernières semaines, qu’on pouvait être compétitif, qu’on pouvait gagner des matches. Là, on ne l’était pas, on n’a pas fait les efforts. Voilà pourquoi Curry était frustré, mais Draymond Green aussi. »

Le rebond s’annonce compliqué puisque Golden State reçoit le Jazz, la meilleure équipe de la saison, dimanche soir. Mais il faudra absolument réagir sous peine de subir une nouvelle fessée.