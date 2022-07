Sixers et Mavericks à l’affût pour Kyrie Irving ?

Alors que le dossier Kevin Durant fait beaucoup parler depuis quelques jours, le dossier Kyrie Irving fait également pas mal de bruit en NBA.

Cette nuit, on apprenait ainsi que les Lakers et les Nets négociaient sérieusement pour envoyer « Uncle Drew » à Los Angeles, en échange notamment de Russell Westbrook. Mais les « Purple & Gold » ne seraient pas la seule équipe intéressée par les services du champion 2016, puisque The Athletic précise que les Mavericks et les Sixers se tiendraient aussi à l’affût.

Pour le moment, aucune information sur un éventuel « package » n’a fuité, mais on imagine que des joueurs comme Tobias Harris, Spencer Dinwiddie ou encore Tim Hardaway Jr. pourraient faire partie de la transaction. Sans compter quelques tours de Draft, au besoin.

À 30 ans, Kyrie Irving reste sur une saison 2021/22 tronquée par sa situation vaccinale (seulement 29 matchs disputés, sur les 82 possibles). Avec Brooklyn, il tournait à 27.4 points, 4.4 rebonds, 5.8 passes et 1.4 interception de moyenne, à 47% aux tirs, 42% à 3-pts et 92% aux lancers, avant d’être « sweepé » dès le premier tour des playoffs par Boston.