Les Lakers et les Nets discutent d’un échange entre Kyrie Irving et Russell Westbrook

Est-ce que les Nets vont exaucer le voeu de LeBron James et Kyrie Irving de se retrouver aux Lakers ? Selon Yahoo! Sports, les dirigeants des Nets et des Lakers ont entamé des négociations, et elles sont « activement engagées ». Mieux, nos confrères rapportent que les Lakers sont « optimistes » sur l’issue des discussions, tandis SNY.tv rapporte qu’un accord pourrait être trouvé dès dimanche !!! Comme on l’expliquait samedi, les Nets ne feront aucun cadeau à Irving, et ils ont la main sur son avenir puisqu’il est sous contrat.

Sans surprise, les Lakers proposeraient Russell Westbrook pour récupérer Kyrie Irving. Sauf que les Nets veulent des choix de Draft pour avaler la pilule. Les Lakers seraient d’accord, à condition que les Nets ajoutent Seth Curry dans la transaction.

Et c’est là que ça coince puisque Brooklyn souhaite conserver Curry, et propose plutôt Joe Harris. La différence est notable : Curry doit toucher 8,5 millions de dollars la saison prochaine alors que Harris possède encore deux années de contrat pour près de 39 millions de dollars !

Blessé quasiment toute la saison après une double opération de la cheville, Harris a débuté sa carrière aux côtés de LeBron et Irving, et il a même été champion NBA en 2016…