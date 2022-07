Les Nets ne feront aucun cadeau à Kyrie Irving…

C’est peu de dire que Joe Tsai est furieux. Le propriétaire des Nets a dépensé des centaines de millions de dollars pour faire venir Kyrie Irving et Kevin Durant, il s’est séparé d’un entraîneur qu’il appréciait, il a subi les caprices d’Irving, fait venir James Harden, qu’il a ensuite transféré… Et résultat des comptes, il apprend jeudi que Kevin Durant souhaite partir « pour changer d’environnement« .

Pour Tsai, c’est l’affront de trop, et il va se séparer des deux All-Stars, signés au prix fort en 2019. Selon ESPN, Brooklyn va d’abord gérer le cas Durant. Une franchise a fait une première offre. Refusée. Et elle en a fait une deuxième bien plus élevée. On ne sait pas si c’est Miami ou Phoenix, les deux destinations souhaitées par Durant, mais Brooklyn ne bradera pas Durant. Sa valeur est intacte, même si son âge, sa fragilité physique et son contrat (195 millions de dollars sur quatre ans) peuvent effrayer. Les Nets devraient accepter de transférer Durant, et si possible dans une équipe qui lui convient. Une manière, sans doute, de le remercier d’avoir tenu la baraque pendant que Irving faisait des siennes.

Pas question de récupérer un salaire comme celui de Russell Westbrook

En revanche, pour Irving, aucun cadeau ! Si la franchise est dans cet état, c’est à cause de lui ! ESPN explique ainsi que les Nets ne sont pas prêts à récupérer un contrat « toxique » comme la dernière année de contrat de Russell Westbrook. Si les Lakers veulent vraiment Irving, il leur faudra trouver une 3e équipe pour un deal en triangle. « Je pense que Kyrie va devoir attendre car tant qu’on ne verra pas contre quoi Kevin Durant est échangé, on ne saura pas contre quoi ils veulent l’échanger« , anticipe Brian Windhorst.

D’ailleurs, Irving n’a pas demandé à partir, et il a même fait jouer sa « player option » à 37 millions de dollars. Quoi qu’il arrive, il sera free agent en 2023, et comme il n’a joué que 103 matches (sur 226) depuis son arrivée, les Nets ont tout intérêt à attendre la bonne offre, et le bon moment pour s’en séparer.

Après avoir subi son choix de ne pas se faire vacciner, Brooklyn a désormais la main sur son avenir.