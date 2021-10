Le propriétaire des Nets espère que Kyrie Irving « sera vacciné au plus vite »

L’ombre de Kyrie Irving plane au-dessus des Nets, qui ont démarré la saison par deux victoires pour trois défaites. Le meneur reviendra-t-il cette saison ? Joe Tsai, le propriétaire de Brooklyn, l’espère.

« Je ne sais pas », admet-il à ESPN quand on l’interroge sur la date d’un retour de son meneur. « Il doit être vacciné pour pouvoir revenir si le mandat de New York reste en place. Et ne me demandez pas quand ce mandat pourrait changer. Encore une fois, si vous demandez aux personnes qui prennent les décisions au niveau de la ville, elles vont dire qu’elles se fient à la science, à ce que le département de la santé leur dit [afin de procéder]. »

Pas de contacts avec Kyrie Irving depuis le 12 octobre

Le milliardaire semble donc bien conscient que le mandat a peu de chances d’évoluer dans les semaines voire les mois à venir, et que la seule solution pour sortir de l’impasse, c’est ce que Kyrie Irving se fasse vacciner contre le Covid-19 pour pouvoir accéder au Barclays Center. Il espère ainsi que son meneur le sera « au plus vite ».

Le problème, c’est que plus les jours passent et plus cette option semble irréaliste, surtout que Joe Tsai assure qu’il n’a pas eu de contact avec son joueur depuis qu’il lui a annoncé sa mise à l’écart, le 12 octobre…

« La dernière fois que j’ai parlé avec lui, c’est quand nous avons pris la décision qu’il ne jouerait pas jusqu’à ce que quelque chose change », continue le propriétaire des Nets. « Nous n’avons pas communiqué depuis lors ».

Pour Joe Tsai, c’était toutefois le seul choix possible.

Une situation ingérable sur le plan sportif

« Il est évident que Kyrie a ses propres convictions et je respecte cela. Mais nous devons prendre une décision d’équipe. Il s’agit d’une décision sur la direction que nous prenons en tant qu’équipe. Et ce n’est tout simplement pas tenable pour nous d’avoir une équipe avec un joueur qui entre et sort, qui ne joue pas les matchs à domicile, seulement des matchs à l’extérieur. Que peut-on faire à l’entraînement ? Cette semaine, nous avons une série de six matchs à domicile, donc nous n’aurons pas Kyrie. C’est devenu très clair pour nous. Nous sommes tous d’accord, moi, le GM Sean Marks et le staff, pour dire que c’est la décision à prendre, d’autant plus que nous sommes une équipe qui a de grandes ambitions. Nous ne voyons pas d’autre façon de gérer cette équipe ».

Fervent défenseur de la vaccination depuis le début de la crise, Joe Tsai est donc bien embêté de se retrouver dans cette situation, surtout que ça remet en cause l’avenir à long terme de Kyrie Irving aux Nets.

« J’espère que Kyrie pourra faire partie de l’équipe, et s’inscrire à Brooklyn à long terme », conclut-il. « Mais je ne vais pas discuter de la question de sa prolongation à l’heure actuelle. Je pense qu’il faut d’abord répondre à la question immédiate de savoir s’il peut jouer cette saison, et j’espère qu’il se fera vacciner le plus tôt possible. »