Les Lakers conservent Stanley Johnson et Wenyen Gabriel

Cela ne faisait guère de doute, mais les Lakers ont décidé de garder Stanley Johnson et Wenyen Gabriel dans leur effectif, la saison prochaine.

Les deux joueurs avaient profité des difficultés de la franchise californienne pour faire leur trou dans la rotation de Frank Vogel et leurs dirigeants les récompensent en activant logiquement leur « team option » (2.4 millions de dollars pour Johnson, 1.9 million de dollars pour Gabriel).

La paire Johnson/Gabriel continuera donc d’entourer le trio LeBron James — Anthony Davis — Russell Westbrook en 2022/23, même si le contrat de Wenyen Gabriel n’est pas complètement garanti, contrairement à celui de Stanley Johnson.

Dans le reste de la ligue, notons que Oshae Brissett (Pacers) a lui aussi été conservé par son équipe. Il touchera 1.8 million de dollars et son contrat n’est pas complètement garanti non plus.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.