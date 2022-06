Draft 2022 | Le Top 10 des ailiers-forts

La saison NBA terminée et la Draft 2022 passée, c’est maintenant l’heure de la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet.

Cette année, elle débutera à partir dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York). Comme toujours, les signatures ne deviendront officielles qu’une fois la période du moratoire levée, une semaine après l’ouverture de la « free agency », le 6 juillet à 18h00 en France (12h00 à New York).

Pas de « gros noms » dans cette « free agency » des ailiers-forts, mais plusieurs titulaires solides, et des « role players » de qualité. Un marché riche sans être très renversant non plus, avec des profils variés.

1 – Miles Bridges (26 ans – protégé – Charlotte Hornets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 20.2 points, 7 rebonds, 3.8 passes

Protégé par les Hornets, qui peuvent ainsi s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure à partir du 1er juillet, Miles Bridges devrait probablement prolonger sur le long terme avec son club cet été.

C’est en tout cas le souhait de Mitch Kupchack, le GM des Hornets, qui a été plutôt clair à ce sujet hier, à l’occasion de la conférence de presse de Steve Clifford, de retour sur le banc de la franchise.

Reste maintenant à savoir si les Hornets tiendront le même discours si une équipe propose un contrat maximum à Miles Bridges. Car aux dernières nouvelles, si les deux camps semblent effectivement vouloir poursuivre l’aventure ensemble, les dirigeants de la franchise seraient en revanche réticents à l’idée de faire sauter la banque pour leur ailier-fort…

2 – PJ Tucker (37 ans – non protégé – Miami Heat)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.6 points, 5.5 rebonds, 2.1 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 7.9 points, 5.7 rebonds, 1.8 passes

A 37 ans, PJ Tucker s’apprête à signer le tout dernier contrat de sa carrière. S’il choisit de le signer avec Philadelphie, qui semble tenir la corde dans le dossier, il s’offrirait alors une belle somme, 30 millions de dollars sur trois saisons, dans un projet sportif plutôt ambitieux pendant encore quelques années.

Parmi ses autres options, aussi ambitieuses que la première mais moins intéressantes pour lui financièrement, il y a bien sûr la possibilité d’un retour à Miami ou à Milwaukee.

3 – Marvin Bagley III (23 ans – protégé – Detroit Pistons)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 11.3 points, 7 rebonds

Au même titre que Miles Bridges avec les Hornets, Marvin Bagley III a lui aussi été protégé par les Pistons : il est libre de signer n’importe quelle offre de contrat, mais les Pistons pourront s’aligner s’ils le souhaitent.

Plutôt convaincant depuis son arrivée dans le Michigan, après un début de carrière au ralenti à Sacramento, l’ailier-fort de 23 ans peut s’offrir un bon contrat sur plusieurs années avec les Pistons, si tant est que la franchise souhaite le conserver évidemment.

On suppose que ce sera le cas, puisque l’ancien deuxième choix de la Draft 2018 est encore jeune et peut s’intégrer dans la reconstruction du club, aux côtés de Cade Cunningham et des nouveaux arrivants, Jaden Ivey et Jalen Duren.

4 – Chris Boucher (29 ans – non protégé – Toronto Raptors)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 9.4 points, 6.2 rebonds

Stats 2021/22 (playoffs) : 11.2 points, 5.8 rebonds

Free agent non protégé, Chris Boucher pourrait bien quitter les Raptors. Le Canadien est assurément un « role player » précieux en sortie de banc depuis plusieurs saisons, mais ses dirigeants ont drafté Christian Koloko sur son poste la semaine dernière.

Pour assurer leurs arrières et anticiper son départ ? Dur à dire, d’autant que Nick Nurse a prouvé la saison dernière qu’il n’avait absolument aucun souci à l’idée de jouer avec plusieurs intérieurs sur le terrain.

En somme, il n’est pas simple de jauger le marché pour l’ancien joueur d’Oregon…

5 – Kyle Anderson (28 ans – non protégé – Memphis Grizzlies)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.6 points, 5.3 rebonds, 2.7 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 6 points, 4.3 rebonds, 1.8 passes

Avec Tyus Jones, il est l’autre dossier important à gérer à Memphis cet été. Et comme le meneur, il pourrait bien faire ses valises.

Les choix des Grizzlies à la Draft semblent en tout cas donner des indications en ce sens : un meneur (Kennedy Chandler) et deux ailiers (David Roddy et Jake LaRavia) ont été choisis. Pour anticiper les départs, poste pour poste, des deux free agents ?

La franchise de Memphis, rarement attractive à la free agency et donc prudente avec ses dépenses, pourrait ainsi être contrainte de tirer un trait sur Kyle Anderson, qui va sans aucun doute chercher une augmentation de salaire (9.9 millions la saison passée).

6 – Thaddeus Young (34 ans – non protégé – Toronto Raptors)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 6.2 points, 4 rebonds, 2 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 3.3 points, 3 rebonds, 1.7 passes

7 – Otto Porter (29 ans – non protégé – Golden State Warriors)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 8.2 points, 5.7 rebonds, 1.5 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 5.4 points, 3.4 rebonds, 1.8 passes

8 – Carmelo Anthony (38 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 13.3 points, 4.2 rebonds, 1 passes

9 – Blake Griffin (33 ans – non protégé – Brooklyn Nets)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 6.4 points, 4.1 rebonds, 1.9 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : 4 points, 2 rebonds, 2 passes

10 – Markieff Morris (32 ans – non protégé – Miami Heat)

Stats 2021/22 (saison régulière) : 7.6 points, 2.6 rebonds, 1.4 passes

Stats 2021/22 (playoffs) : n’a pas joué