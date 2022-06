Pour son avenir, Cam Johnson s’inspire de la patience de Mikal Bridges

« On veut garder cette équipe intacte », a redit James Jones à l’issue de la Draft de jeudi dernier, en rappelant que Deandre Ayton était une « composante considérable » de l’effectif des Suns. La gestion de l’avenir du pivot n’est pas le seul dossier de l’intersaison du GM de la franchise.

Celui-ci est également susceptible d’offrir une prolongation de contrat à Cam Johnson, qui va démarrer la dernière année de son contrat rookie de quatre ans, avec un salaire d’environ six millions de dollars.

Pour l’heure, le joueur de 26 ans fait plutôt dans le détachement. « Beaucoup de choses doivent se produire avant qu’on en arrive là , assure l’ailier, conscient que le dossier Ayton occupe énormément les esprits. Tout ce qui doit arriver, arrivera. »

Même si sa situation contractuelle attire moins l’attention, le 6e homme de l’équipe, rémunéré à hauteur de 4,4 millions de dollars cette saison, peut prétendre à un beau contrat. Avec 12,5 points et 4 rebonds de moyenne, et des playoffs plutôt convaincants, il a encore progressé sur le plan statistique.

Pour l’aider dans ce processus actuel, il peut s’appuyer sur son coéquipier Mikal Bridges qui a signé l’an dernier une extension de 90 millions de dollars sur quatre ans. Ce nouveau contrat a été paraphé dans un contexte similaire, à la fin de sa troisième année dans la grande ligue.

« Mikal, d’après ce qu’il m’a dit, était assez détaché du processus, rapporte Cam Johnson qui a donc échangé sur la question avec lui. Il laissait les choses se faire d’elles-mêmes. Il sait ce qu’il veut, ce qu’il veut faire de sa carrière. Il a obtenu un bon contrat et s’il était allé sur le marché des ‘free agents’, qui sait ce qu’il aurait pu obtenir… »

Il est peu probable que Cam Johnson puisse s’offrir un aussi beau contrat que le titulaire. Mais une fourchette autour des 15 millions de dollars paraît envisageable pour le remplaçant. « Je pense qu’il aime jouer ici et qu’il a obtenu un contrat qui est bon pour lui et, de bien des façons, bon pour l’équipe, poursuit le 11e choix de la Draft 2019 en parlant de son homologue. On est en train de construire quelque chose ici. Quelque chose à laquelle je participe et je garde cela à l’esprit. »