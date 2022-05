Avec Deandre Ayton et le reste de l’effectif, les Suns veulent miser sur la continuité

« Soyons honnêtes, on a connu une saison exceptionnelle. » James Jones peut effectivement voir les choses ainsi. Avec cet exercice 2021/22, ses Suns ont signé plusieurs records de franchise, dont le plus grand nombre de victoires à l’extérieur (32), de victoires consécutives (18) et, surtout, de victoires sur une même saison (64).

Ces différents records semblent ne pas peser bien lourd au lendemain de leur élimination, à l’issue d’un Game 7 à sens unique en faveur de leurs bourreaux texans, les Mavs.

« La façon dont la saison s’est terminée a été décevante, mais la saison ne l’a pas été », nuance ainsi le GM lors de son interview de sortie. « Notre équipe a été très bonne. On n’a simplement pas eu le même niveau de succès en playoffs. Donc je ne vais pas changer notre manière de faire. Je ne vais pas changer mon approche de la construction de l’équipe, qui est d’avoir énormément de profondeur, quantité de talents et une grande alchimie. »

Sans surprise, le dirigeant entend miser sur des « améliorations en interne » avec un été de travail pour les membres de l’effectif. Un effectif qui n’a évolué que par petites touches ces dernières années, ce qui devrait être encore le cas lors de la prochaine « free agency » abordée par James Jones avec une envie de « continuité ».

« Deandre a fait une super saison »

Parmi les enjeux de l’intersaison à venir, il y a la possibilité d’offrir le « supermax » à Devin Booker. En cas de sélection All-NBA cette saison, extrêmement probable puisqu’il a fini à la 4e place pour le trophée de MVP, l’arrière pourrait se voir proposer une prolongation de quatre ans pour 211 millions de dollars. Alors qu’il disputera sa quatrième saison dans la ligue, Cam Johnson va lui aussi être éligible à une belle extension de contrat cet été.

« Cela fait partie du business, la masse salariale augmente généralement lorsque l’équipe s’améliore », rappelle le dirigeant. « On se concentre sur l’amélioration de l’équipe, ces gars-là sont méritants. Ils méritent les honneurs et les récompenses financières liés au fait d’être de bons joueurs, productifs. Cela ne nous empêche pas de faire quoi que ce soit. On ne parle pas de la ‘luxury tax’ ou d’éviter ce genre de choses. Cela ne va pas nous empêcher de continuer à construire cette équipe et de la garder ensemble. »

Un discours qui devrait faire plaisir à l’homme qui sera au cœur de l’été des Suns : Deandre Ayton. Celui-ci va tenter cette fois de convaincre les Suns de le prolonger au prix fort. « Deandre a fait une super saison, une saison très productive. Dans l’ensemble, quand vous regardez ce qu’il a fait, il s’est amélioré. Cela témoigne de son travail acharné, c’est ce que vous attendez d’un joueur de son calibre », salue d’ailleurs le GM.

Pour lui aussi, la saison s’est terminée de façon délicate avec le choix de Monty Williams de ne le faire jouer que 17 minutes dans ce fameux Game 7.

« On a des conversations, un dialogue interne permanent, je pense que Monty en a parlé », évacue James Jones en évoquant les émotions entourant cette dernière partie : « On peut parfois être affecté mais on passe à autre chose. On est adultes, coéquipiers. On gère ces choses-là, on va de l’avant et on s’améliore. »