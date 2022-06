Les coéquipiers de Deandre Ayton font le forcing pour qu’il prolonge

Contrairement à certains de ses coéquipiers, Deandre Ayton n’a pas participé au match de softball de charité organisé par JaVale McGee. Il a pourtant été beaucoup question du pivot des Suns, qui serait désormais la cible prioritaire des Pistons. Sans surprise, ses coéquipiers ont exprimé leur attachement à leur pivot.

Son départ potentiel ? Mikal Bridges, réputé très proche de lui, a du mal à le concevoir. « Évidemment, c’est mon gars. C’est mon meilleur ami. Je ne veux clairement pas qu’il aille ailleurs », affiche son camarade de Draft 2018.

« Personnellement, c’est quelqu’un que je veux toujours avoir dans mon équipe », complète Cam Johnson. « On veut que tous nos gars restent. Ce qu’on a pu construire et vivre ensemble ces deux dernières années a beaucoup compté pour nous. Les liens deviennent forts avec un tel parcours ensemble. »

« J’observe juste ce qui se passe en espérant qu’il reste »

Malgré cette envie commune de garder le noyau dur intact, les autres Suns sont bien conscients que le sort du pivot ne dépend pas d’eux. « Je n’ai évidemment aucun contrôle. J’observe juste ce qui se passe en espérant qu’il reste », admet Mikal Bridges.

« Les choses vont se jouer au fil du temps. De toute évidence, c’est notre gars et on aime l’avoir à nos côtés, mais l’avenir se jouera comme il doit se jouer. J’aimerais avoir plus d’influence sur ce qui se passe. On aimerait tous pouvoir tout contrôler avec des marionnettes parfois », image Cam Johnson.

Les Suns n’ont pas vraiment de conseils à donner à leur coéquipier. Si ce n’est, comme le dit JaVale McGee, de « faire ce qui est le mieux pour sa famille et lui ». « Pour moi, pendant toutes ces situations stressantes, je vais essayer de passer le plus de temps possible avec ma famille », affiche d’ailleurs Chris Paul.

Ce dernier, malgré le flou actuel, voit la situation d’un bon œil pour son coéquipier qui, à Phoenix ou ailleurs, est susceptible de signer un contrat au maximum.

« C’est l’été. C’est un bon problème à avoir, si on le voit comme un problème. C’est génial pour chacun d’entre eux, tous nos coéquipiers. On essaie de tout célébrer. Mais c’est un business. Ce qui est bon pour vous peut ne pas l’être pour la personne suivante. »