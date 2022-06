Steve Kerr toujours en colère contre les chants du TD Garden envers Draymond Green

Après la défaite des Warriors dans le Game 3 des Finals, Steve Kerr avait préféré manier l’ironie face au comportement des spectateurs du TD Garden face à Draymond Green. Les fans de Boston avaient lancé, à plusieurs moments de la rencontre, de très bruyants « Fuck You Draymond ».

« La réaction du public sur Draymond ? Classe. Très classe », avait alors déclaré le coach, suivi par Klay Thompson. « Lancer des ‘fuck’ avec des enfants dans les gradins, c’est vraiment la classe. Bon boulot, Boston. »

Quelques jours après la victoire de Golden State dans ces Finals, l’entraîneur champion est revenu sur ce moment. Il ne décolère pas, pour une raison précise.

« J’estime qu’ils ont dépassé les bornes », affirme-t-il au podcast Point Forward. « Je suis OK pour huer les joueurs, pour soutenir son équipe. Ce qui me semble approprié, c’est ‘machin est nul’… Quand on part sur 20 000 personnes qui crient ‘Fuck You Draymond’, je pense à ses enfants. Son garçon de cinq ans, DJ, est mignon comme tout. C’est un gamin innocent et il est obligé de rester là, à voir son père se faire insulter par 20 000 fans bourrés. Les gens n’y pensent pas, vu de l’extérieur. Mais je pense que ça a bousculé Draymond, car c’était extrême. »

Des propos qui rappellent ceux de Russell Westbrook, en cours de saison. Le meneur de jeu des Lakers avait été très touché par les critiques et les « Westbrick » qu’il pouvait entendre parfois dans les salles. Il avait estimé que cela pouvait salir son nom et que, pour ses enfants, il ne pouvait plus laisser passer cela.