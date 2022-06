Une Draft axée sur la défense pour les Rockets

C’est entendu, les Rockets étant en reconstruction, avec seulement 37 matches gagnés depuis deux saisons, tout renfort est donc bon à prendre. Néanmoins, comme il l’a fait pour la seconde partie de saison, Stephen Silas a mis l’accent sur un domaine en particulier pour l’avenir : la défense.

Les jeunes de Houston sont avant tout portés sur l’attaque et par conséquent peu impliqués de ce côté du terrain. La franchise texane était tout simplement la pire défense de la ligue cette saison.

Avec les arrivées de Jabari Smith Jr. (2m06) et Tari Eason (2m03), grâce à la Draft, Rafael Stone estime avoir fait un pas en avant pour faire progresser les Rockets défensivement.

« Ils sont tous les deux complets », analyse le GM des Rockets pour le Houston Chronicle. « Ils sont grands, athlétiques et collent parfaitement à ce qu’on essaie de faire. Smith Jr. est tellement grand et ses appuis sont exceptionnels au large. Je ne me souviens pas de quelqu’un de sa taille, en NCAA, qui peut rester face à son attaquant et le contenir ainsi loin du cercle. Il est également bon à l’intérieur. Il a des qualités uniques. On est impatient. »

Comme le troisième choix de la Draft, Tari Eason a lui aussi montré d’excellences choses en défense au niveau universitaire. Son envergure est mesurée à 2m10 et cette polyvalence, si précieuse en NBA actuellement, fait saliver les Texans.

« Il peut défendre », assure Rafael Stone. « Il joue dur et c’est un sacré athlète, qui se donne de ce côté du terrain. Je le considère comme un leader, comme un joueur qui donne le ton en défense. »

Si on ajoute TyTy Washington Jr., une bonne pioche pour un 29e choix de Draft, on obtient un trio très intéressant pour les Rockets. Ils voulaient être agressifs le soir de la Draft, ils ont finalement été plus calmes, en montant seulement un transfert pour leur dernier choix du premier tour. Calmes mais efficaces.

« Je suis très excité par cette Draft », conclut le dirigeant. « On a récupéré des joueurs très, très talentueux. Il y a un mois, je ne savais pas qui on allait drafter, maintenant je sais et je suis impatient. Ce fut une excellente soirée, vraiment. »