TyTy Washington Jr, la pioche inespérée des Rockets

Si TyTy Washington Jr. a bien été drafté par les Grizzlies, dont il portait la casquette en montant sur la scène pour saluer Adam Silver, il n’enfilera pas le maillot de Memphis en 2022/23. En effet, son avenir se joue désormais à Houston.

Pourquoi ? Parce que les Grizzlies ont échangé leurs 22e et 29e choix avec les Wolves, qui ont eux cédé leur 19e choix. Ensuite, Minnesota a envoyé ce 29e choix (et deux futurs choix au second tour de Draft) à Houston contre leur 26e. Vous suivez ?

« J’ai parlé à la franchise de Houston au téléphone », explique le joueur. « Ils m’ont expliqué que j’allais venir chez eux. Je savais qu’il y avait un transfert. Je n’étais pas inquiet. »

TyTy Washington Jr. était davantage attendu vers le milieu, voire le début du premier tour. Le récupérer en 29e position, c’est donc un joli coup pour Houston et une source de motivation, comme pour d’autres avant lui, pour le futur rookie.

« Chaque joueur souhaite être choisi parmi les premiers. Je descendais, mais je n’étais pas inquiet. Il suffit d’une équipe qui croit en vous pour ensuite exploser à la face du monde. C’est mon état d’esprit. Je crois en moi et je vais me souvenir de toutes les équipes qui n’ont pas misé sur moi. »

Les Rockets ont ainsi choisi Jabari Smith Jr. en troisième position, Tari Eason en 17e et enfin Tyty Washington Jr. « J’ai joué dans la même conférence en NCAA que ces deux-là », confie ce dernier. « Donc je connais leur jeu. Avec Jabari, on a un peu joué ensemble au lycée. »

Même chez les Rockets, TyTy Washington Jr. a quelques vieilles connaissances. Comme l’équipe est très, très jeune, il a déjà croisé certains joueurs dans le passé. « Je connais Josh Christopher et Jalen Green depuis le collège. On a joué ensemble chaque week-end en AAU. Je suis véritablement connecté à eux, je les connais personnellement. C’est plutôt cool. »