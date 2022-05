Stephen Silas ne veut plus que les Rockets fassent l’impasse sur la défense

Contrairement au Heat, aux Celtics, aux Warriors et aux Mavericks qui se battent encore pour accéder aux Finals, les Rockets sont en vacances depuis un mois et demi. Logique car ils ont terminé, comme la saison dernière, avec le pire bilan de la ligue (20 victoires et 62 défaites).

Pour autant, l’heure n’est pas complètement à la détente et au repos dans le Texas, car les joueurs de Houston travaillent déjà en vue du prochain exercice. En s’inspirant de certaines franchises qui ont réussi leur reconstruction, au point de se qualifier pour les playoffs, comme les Grizzlies, les Wolves ou les Pelicans.

Et le coach des Rockets, Stephen Silas, veille justement à ce que ses hommes profitent de leur temps libre pour apprendre, en observant les meilleures équipes de la ligue s’affronter.

« La défense », répond-il, quand on lui demande ce qu’il a retenu de ces playoffs. « Les quatre équipes qui jouent encore sont toutes de bonnes équipes défensives, elles encaissent moins de 100 points, leurs adversaires ont du mal à trouver des moyens de marquer. Elles mettent beaucoup de pression sur le ballon, elles sont bonnes en aide et en couverture. Ce que les joueurs doivent avant tout regarder, c’est l’intensité avec lesquelles jouent ces équipes. Mais leur défense est aussi importante. Voilà comment vous progressez collectivement. »

Défensivement, c’est peu dire que les Rockets ont été à la peine cette saison, terminant carrément avec la pire défense du pays : 116.4 points encaissés sur 100 possessions. Pour progresser lors de l’exercice 2022/23, ils devront donc davantage s’impliquer de ce côté du parquet, sous peine de squatter encore les bas-fonds de l’Ouest.

Jalen Green et Kevin Porter Jr. en chefs de file

Mais, afin de (re)décoller au classement après deux ans sans playoffs, Houston pourra également s’appuyer sur sa pépite Jalen Green. À seulement 20 ans, le 2e choix de la Draft 2021 représente déjà l’avenir des Texans et il se démène à l’entraînement, pour briller durant sa deuxième saison. En tâchant notamment de se concentrer non pas sur le plan du jeu, mais sur le plan physique.

« Je ne pense pas qu’un rookie puisse dire dès le premier jour qu’il est prêt physiquement pour une saison de 82 matchs, car vous ne le savez pas avant de le vivre », explique à ce propos Stephen Silas. « Mais il a maintenant vécu ça et il travaille dur depuis cet été sur son physique. Aussi, il ne doit pas se mettre trop de pression sur lui-même. Les seules attentes auxquelles il doit répondre, ce sont les siennes et elles sont déjà suffisamment élevées. C’est ce que j’aime chez lui : il se fixe des attentes élevées, en plus d’être facile à coacher. Il sait qu’il a bien joué en fin de saison, mais la deuxième année sera plus difficile que la première. Et il est prêt pour ça. »

À l’image de Jalen Green (28.1 points de moyenne sur ses neuf derniers matchs), Kevin Porter Jr. a également terminé la saison en trombe (28.7 points, 7.3 rebonds, 7.4 passes et 1.4 interception de moyenne sur ses sept derniers matchs) et son duo avec le rookie phare des Rockets a fait des étincelles en attaque.

Laissant évidemment une belle impression à Stephen Silas…

« Vous avez pu voir qu’ils étaient tous les deux agressifs avec le ballon en fin de saison, sans jouer de manière égoïste pour autant », souligne l’ancien assistant de Rick Carlisle chez les Mavericks. « Le ballon circulait bien, nous réussissions beaucoup de passes décisives et nous ne perdions pas beaucoup la balle. Ils jouaient bien ensemble. Donc il faut construire là-dessus, il faut faire bouger le ballon d’un côté à l’autre et il faut faire en sorte que tout le monde soit impliqué. Pas seulement deux joueurs, mais tout un groupe, qui doit bien fonctionner de chaque côté du terrain. »

Ne plus autant se reposer sur l’attaque

Avec les arrivées prochaines d’un 3e choix et d’un 17e choix à la Draft, afin d’entourer Jalen Green et Kevin Porter Jr mais aussi Alperen Sengun, Usman Garuba, Josh Christopher ou encore Kenyon Martin Jr, Stephen Silas ne peut que se montrer exciter par la suite des événements.

Pour autant, il faudra voir si le duo Kevin Porter Jr – Jalen Green peut briller hors des matchs sans enjeu de la fin de saison, et surtout s’il peut tenir le choc du point de vue défensif…

« Je veux que l’on soit une bien meilleure équipe défensive », annonce le coach de Houston, qui assure beaucoup étudier cet aspect du jeu, en dépit d’être surtout réputé pour sa science offensive. « Nous devons l’être, même s’il est difficile pour de jeunes joueurs de le comprendre et d’anticiper les choses, de se placer au bon endroit au bon moment. Mais je veux que l’on progresse sur le plan défensif. […] C’est une priorité pour notre équipe et notre organisation. Nous voulons être une référence de chaque côté du terrain et c’est parfois plus facile d’être une bonne équipe offensive quand vous êtes jeune, car vous avez eu l’habitude de mettre des paniers durant toute votre vie. Mais quand vous êtes jeune, vous devez vous concentrer sur l’aspect défensif. Et c’est ce qui nous attend. »