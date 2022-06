L’humilité de Stephen Curry résumée en une anecdote

Les Warriors sont de retour au sommet et tout comme le trio de choc Curry-Thompson-Green, Steve Kerr peut désormais prendre le temps de savourer. Invité du podcast « The Lowe Post », le coach de Golden State est revenu sur ce parcours victorieux, révélant au passage une anecdote pour résumer l’humilité de Stephen Curry, une superstar qui ne fait pas passer son cas personnel avant celui de l’équipe.

L’histoire remonte au premier tour des playoffs face à Denver, que « Chef Curry » a entamé en étant tout juste remis d’une blessure au pied gauche.

« Il revenait de blessure et était limité à 20 minutes par match. On l’a donc fait sortir du banc. Après le premier match, on a augmenté son temps de jeu et dès le second match, il était déjà proche des 30 minutes. À ce moment-là, je suis allé le voir pour lui dire : ‘Steph, si tu veux débuter, tu es Steph Curry, c’est comme tu veux’ », a déclaré Steve Kerr. « Steph était du genre : ‘En fait, on joue très bien, Jordan (Poole) est dans le rythme, on est à 2-0… Continuons comme ça’. »

Les Warriors vont garder ce fonctionnement, ce qui a bien amusé Stephen Curry et son coach à l’entraînement.

« Ça lui allait parfaitement de sortir du banc. Et on en a carrément rigolé les jours suivants. Je me rappelle lorsque les titulaires étaient annoncés, il était à côté de moi, je me suis tourné vers lui pour lui dire : ‘Steph, tu sais, si tu travailles suffisamment dur, toi aussi un jour tu pourrais débuter dans un match de playoffs NBA’. Ça l’a fait rire et les jours suivants à l’entraînement, il me disait : ‘Regardez moi coach ! Regardez à quel point je bosse ! Je le mérite ! Je sais que je peux y arriver !’. C’est ça Stephen Curry. Un truc qui pourrait être un problème sérieux avec d’autres stars, ça devient une grosse blague pour lui. »

« C’est notre Magic Johnson, notre Tim Duncan. C’est le visage de la franchise. Tout a été bâti autour de lui »

Aussi humble soit-il, Stephen Curry n’en demeure pas moins un joueur orgueilleux et ambitieux comme l’a prouvé sa phrase sur le podium après la victoire face à Boston : « Et qu’est-ce qu’ils vont dire maintenant ?« .

Une pique envoyée à ceux qui lui reprochaient de ne pas avoir remporté de trophée de MVP des Finals. Un objectif personnel qu’il s’était fixé et qu’il a accompli avec brio face aux Celtics

« Cela signifiait tellement pour lui vu où on en était ces deux dernières années. Oubliez ce que tout le monde disait sur le fait qu’il lui fallait un titre de MVP des Finals. On se fiche de ce que tout le monde raconte : on pouvait voir dans ses yeux qu’il en avait besoin, pour lui. Il voulait vraiment ce titre et ce trophée de MVP des Finals et il l’a eu. C’est le principal artisan de tout ça. C’est notre Magic Johnson, notre Tim Duncan. C’est le visage de la franchise. Tout a été bâti autour de lui. Pour cette raison, je penserai toujours que ce titre restera comme le couronnement de la gloire de Stephen », a-t-il conclu.