Stephen Curry et la tentation des Jeux olympiques de Paris

Avec ce 4e titre de champion NBA et ce trophée de MVP des Finals, Stephen Curry a verrouillé son palmarès en NBA, et plus personne ne viendra mettre en doute sa place parmi les meilleurs joueurs de l’histoire. Sur le plan international, Stephen Curry possède déjà deux titres de champion du monde, acquis en 2010 et 2014, et il ne lui manque qu’une médaille, la plus belle et la plus prestigieuse : l’or olympique.

Présélectionné à chaque olympiade, il avait décliné l’invitation. Comme l’an passé lorsqu’il avait préféré faire un break après deux saisons marquées par le Covid : « C’est toujours un peu tentant de jouer les Jeux olympiques, mais ce n’était pas le bon moment pour moi. »

Mais cette fois, et alors qu’il aura 36 ans en 2024, il y pense fortement, et d’autres sont d’ailleurs là pour le lui rappeler. Au soir même de la victoire face aux Celtics, Steve Kerr lui avait gentiment mis la pression.

« Il lui manque quand même une médaille d’or olympique. Et je pense qu’il devrait vraiment se concentrer sur le fait d’intégrer l’équipe olympique en 2024. C’est la dernière chose qui lui manque dans sa carrière. Désolé mais je ne pouvais pas m’en empêcher » s’amusait le nouveau coach de Team USA.

« Je n’en ai pas terminé car je dois jouer pour Coach Kerr en 2024 à Paris »

Puis ce fut au tour de Grant Hill, nouveau manager de la sélection américaine. « Il m’a rappelé que je n’avais pas de médaille d’or olympique » racontait Stephen Curry sur ESPN. « Comme il est désormais à la tête de Team USA, il a débuté son recrutement pour 2024. Il fait en sorte que je fasse preuve d’humilité. Lui et coach Kerr. »

Enfin, lors de la parade des Warriors, le meneur a de nouveau évoqué le sujet. « Je n’en ai pas terminé car je dois jouer pour Coach Kerr en 2024 à Paris. Ce n’est pas un « Je vais le faire ». C’est lui qui le dit. »

On ne parle pas de la Coupe du monde 2023 où les Etats-Unis enverront sans doute une équipe A’. Pour 2024, si Stephen Curry est là, d’autres superstars voudront sans doute l’accompagner. On pense à la nouvelle génération comme Ja Morant, Zion Williamson ou Trae Young. Il y aura largement de quoi monter un effectif de qualité pour lui offrir cet or olympique, sous les ordres de Steve Kerr, qui a pris le relève de Gregg Popovich sur le banc.