Stephen Curry s’explique sur son refus d’aller aux Jeux olympiques

Peut-être dans la forme de sa vie lors de la deuxième partie de saison, Stephen Curry aurait donné un peu plus de relief à cet effectif de Team USA. Associé àDamian Lillard et Kevin Durant, il aurait pu mettre le feu aux défenses adverses…

Malheureusement pour le spectacle, ce trio ne jouera pas ensemble. Car si l’ailier des Nets et le meneur de Portland représenteront bien leur pays, le double MVP va utiliser cette intersaison pour se reposer et se remettre d’aplomb.

Une petite surprise puisque Curry n’a toujours pas ce statut de champion olympique. « C’était une décision difficile » concède le Chef de la Baie sur ESPN. « Au regard de la saison écoulée avec ce calendrier serré, les mesures sanitaires et vu où j’en suis dans ma carrière, j’apprécie cette pause même si je suis déjà en train de travailler. Beaucoup de choses pouvaient arriver là-bas. »

Néanmoins, il sera le premier supporter d’une Team USA qui a fière allure. « Je respecte chaque joueur qui y va et joue en ce moment à Vegas. Je leur souhaite du succès et la médaille d’or au bout. »

Une ultime occasion aux JO de Paris ?

Au lieu de s’ajouter des matchs à enjeux, le meilleur marqueur de l’histoire des Warriors a privilégié le repos et sa reprise afin d’être en forme pour le début des camps d’entrainement (28 septembre).

« Tu prends tout en compte. ton état physique, mental, ce qui se passe dans la ligue… Toutes ces choses entrent en ligne de compte. Il n’y a pas qu’une seule raison. Au final, la question était de savoir si je voulais jouer ou pas ? Et la réponse était non. J’ai déjà un plan pour être prêt au moment de l’ouverture des camps » explique Curry.

De plus, après une année perturbée par le Covid et les mesures sanitaires, Stephen Curry préfère profiter de son temps libre en famille. « Ce n’était pas bon pour moi et je suis heureux avec ma décision. Je n’ai pas du tout de regrets. Je suis là à jouer au golf et je profite de ma famille. » dit-il avant d’ajouter : « C’est toujours un peu tentant de jouer les Jeux olympiques, mais ce n’était pas le bon moment pour moi. »

Rendez-vous en 2024 à Paris pour remédier à cela ? Il aura alors 36 ans…