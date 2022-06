À Atlanta, on cherche des défenseurs…

Avec la 6e meilleure attaque de la ligue, Atlanta a par contre pointé à la 26e place au niveau de l’efficacité défensive (points concédés sur 100 possessions, soit 113.7 points pour les Hawks), et va donc devoir bosser sur ce côté du terrain afin de retrouver la lumière.

C’est le discours qui a été tenu par Landry Fields, nouveau GM de la franchise, dont la mission va être d’améliorer l’effectif en prenant cette donnée en compte.

« L’identité défensive, c’est quelque chose que nous allons devoir construire », a-t-il lancé. « C’est en partie la raison pour laquelle nous n’avons pas franchi cette étape. Nous devons avoir une approche quotidienne de nos capacités défensives. Cette identité arrivera quand nous aborderons cet aspect de façon régulière ».

Tous les joueurs sondés

Défaits en finale de conférence face au futur champion NBA en 2021, les Hawks ont déchanté en 2022 en arrachant une place en playoffs de justesse pour se faire éliminer au premier tour face au Heat (4-1).

Pour l’heure, Landry Fields ne ferme aucune porte pour ce qui est de l’intersaison. Sa seule affirmation, c’est qu’il va bel et bien y avoir du changement. « Cela semble naturel, vu ce que nous voulions faire cette saison et ce que nous avons finalement fait ».

La Draft constituera la première étape de la saison à venir et la première échéance de Landry Fields en qualité de GM. Avec son 16e choix, Atlanta aura l’opportunité d’opter pour un profil défensif, mais aurait aussi la possibilité de l’échanger contre un joueur d’expérience. « C’est toujours délicat, mais on va clairement avoir des discussions là-dessus, c’est sûr », a-t-il ajouté.

Viendra ensuite l’intersaison, et celle-ci promet finalement d’être animée malgré les déclarations récentes de Travis Schlenk qui avait calmé le jeu face aux rumeurs. Or celles-ci semblaient bien fondées à écouter Landry Fields, qui a reçu des coups de fil « à propos de tous les joueurs » de son effectif. On sait par exemple que Minnesota s’intéresse à Clint Capela.

« Nous les prenons en compte et voyons s’il y a quelque chose qui a du sens », a-t-il poursuivi. Seuls deux joueurs seraient intouchables : Trae Young et De’Andre Hunter. Tous les autres joueurs seraient donc sur la sellette, à commencer par John Collins, dont le nom circule beaucoup.