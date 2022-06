À Atlanta, Travis Schlenk calme le jeu sur les rumeurs

« Il va y avoir plus de changements cet été ». Il y a un mois et demi, Travis Schlenk avait annoncé la couleur en promettant « davantage de changement », par rapport à la dernière intersaison.

La machine médiatique a pris le relais depuis en faisant courir des rumeurs sur de possibles départs de joueurs majeurs autour de Trae Young. John Collins et Clint Capela sont les noms qui sont le plus revenus comme susceptibles de quitter le navire. Face à la multiplication de ces bruits de couloir susceptibles de déstabiliser le groupe, le président de la franchise d’Atlanta a repris la parole pour calmer les interrogations de ses joueurs.

Plus sur de l’ajustement qu’un énorme deal

« Nous sommes la cible facile. Toutes les rumeurs qui circulent ont les Hawks en ligne de mire », a-t-il déclaré. « Ça ne me dérange pas. C’est plus dur pour les joueurs que pour moi. C’est dur pour leurs familles. Je parle à leurs agents, ou s’ils sont en ville, je leur parle directement et je leur dis : ‘Ne faites pas attention à ce que vous lisez. Je vous ferai savoir si quelque chose est réel’. Je ne veux simplement pas qu’ils lisent quelque chose sur Twitter avant de l’entendre de ma bouche ».

Selon lui, ses propos ont été surinterprétés. Il ne sera nullement question de tout remettre en cause, on restera sur de l’ajustement. Rien ne dit que le noyau dur (Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter, John Collins et Clint Capela), déjà sous contrat, sera ainsi amené à bouger.

« Il n’y aura pas de remaniement majeur », a-t-il ajouté. « Je pense que certaines personnes ont supposé certaines choses basées sur certains de mes commentaires ou les commentaires de Tony (Ressler, le propriétaire) après la saison. Il faut que ça colle. C’est un aspect de la chose que les gens ne prennent pas assez en compte. C’est facile d’évaluer le talent. Mais il est question d’êtres humains et d’un groupe de gars soudés, qui passent beaucoup de temps ensemble. Avoir le bon ou le mauvais gars, ça peut vraiment affecter une équipe ».

Trae Young, la première pièce du puzzle

Conscient que son équipe n’est pas si loin dans la hiérarchie à l’Est, Travis Schlenk a pris le temps d’analyser la situation un mois et demi plus tard, et a réalisé qu’un gros trade comportait aussi son lot de risques.

« Nous sentons que nous sommes devenus une équipe compétitive, mais maintenant nous devons passer à l’étape suivante, et ce sont des décisions difficiles. Si vous faites une erreur lors de la Draft, vous pouvez la surmonter. C’est une erreur de deux ans. Si vous faites une erreur dans la free agency ou dans un sign-and-trade, quand vous donnez à quelqu’un un contrat de quatre ans et 150 millions de dollars, ça peut être préjudiciable pendant longtemps », a-t-il souligné.

Atlanta a déjà fait une grosse partie du boulot en disposant d’une superstar en puissance d’à peine 23 ans en la personne de Trae Young, un joueur déterminé à réussir aux Hawks.

« Il veut gagner. Notre propriétaire veut gagner. Notre entraîneur veut gagner. Je veux gagner. Nous voulons tous gagner. Il sait que nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous améliorer et nous battre pour le titre, et il nous fait confiance. Mais ce n’est pas aussi facile que de claquer des doigts. Toutes les équipes essaient de s’améliorer », a poursuivi Travis Schlenk. « Nous réalisons que nous avons un joueur spécial avec Trae, et nous essayons de lui donner la meilleure opportunité de réussir parce que nous voulons tous réussir ».

Reste maintenant à compléter du mieux possible ce fameux noyau dur autour du meneur, pour rebondir vite.