Il va y avoir du changement chez les Hawks

Les Hawks sont déjà à l’heure du bilan et la déception est clairement au rendez-vous. La formation emmenée par Trae Young n’a pas réussi à capitaliser sur sa belle campagne de playoffs en 2021, bouclée par une finale de conférence Est perdue face au futur champion NBA.

Cette saison a davantage ressemblé au parcours du combattant pour Atlanta, qualifié de justesse pour les playoffs et éliminés en cinq manches par le Heat dans la foulée. Président de la franchise, Travis Schlenk est revenu sur cet exercice 2021/22 compliqué, marqué par deux visages entre la première partie de saison et la suite.

« Dans l’ensemble, comme je l’ai dit à la plupart des joueurs après leurs entretiens de fin de saison, j’ai l’impression qu’après le succès de l’an dernier, on a cru qu’on était déjà une bonne équipe à l’entame de la saison. Et ça nous a pris du temps pour comprendre que malgré tout, il faut le prouver et fournir un effort régulier, à chaque match », a-t-il rappelé. « C’est ce qu’on a vu sur le première partie de saison. Ensuite, je crois qu’on finit à 26 victoires sur nos 40 derniers matchs. C’est d’autant plus décevant quand on pense à notre première partie de saison difficile. Le positif, c’est qu’on a retenu la leçon de cette situation. Reste à espérer qu’on n’ait plus à se retrouver confrontés à ce genre de choses à l’avenir ».

Une touche de fraîcheur pour relancer l’équipe ?

Travis Schlenk a réitéré sa confiance en Trae Young malgré sa série difficile face à Miami et espère que son équipe s’inspirera du parcours du Heat, qui a su rebondir cette saison après avoir souffert en 2020/21.

« Miami est une super équipe, défensivement notamment. Ils avaient un plan de jeu qui s’est avéré être efficace. Miami est un très bon exemple, parce qu’ils étaient en finale il y a deux ans, et qu’ils ont été sweepés au premier tour l’année suivante. La vie des équipes en NBA n’est pas linéaire, il y a des hauts et des bas », a-t-il ajouté.

L’objectif est donc que les « bas » durent le moins longtemps possible. Et pour ce faire, Travis Schlenk a prévenu : il pourrait y avoir du changement au cours de l’été dans l’effectif d’Atlanta.

« On essaie toujours d’améliorer le roster. L’été dernier, on avait beaucoup de joueurs sous contrat, avec des accords portant sur plusieurs années. Cette année, on a un peu plus de free agents, donc il y aura sans doute davantage de turnover. La NBA fonctionne comme ça. Le changement, c’est la seule constante de la ligue. Je pense que oui, entre l’été dernier et cette année, il va y avoir plus de changements cet été ».

Neuf joueurs sont déjà sous contrat pour la saison prochaine. C’est le cas du noyau dur de l’équipe, composé du quintet Young-Bogdanovic-Huerter-Collins-Capela. Difficile de dire aujourd’hui s’il sera amené à évoluer. En revanche, des joueurs comme Delon Wright, Lou Williams, et Gorgui Dieng arrivent en fin de contrat.