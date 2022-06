Draft 2022 | Le Magic n’a pas encore tranché pour son premier choix

Que va faire le Magic avec son premier choix ? On pensait l’option Jabari Smith Jr. quasiment certaine, mais la sortie de Jeff Weltman, président de la franchise, vient ajouter un peu de piment à la future soirée.

Ce dernier a expliqué que la direction d’Orlando en était encore à évaluer les différentes options, que ce soit sur le nom du joueur à prendre avec le premier choix ou bien les joueurs proposés par les autres franchises susceptibles de servir de monnaie d’échange afin de permettre aux Floridiens de franchir un cap.

« Je vous le dis, c’est encore tôt dans le processus », a déclaré Jeff Weltman, alors que la Draft est dans 48 heures… « Le dialogue est toujours en cours. Mais le plus important, c’est que nous pouvons faire ce que nous voulons. C’est le véritable avantage d’avoir le premier choix ».

Pour ce qui est de la classe 2022, Jabari Smith Jr, Chet Holmgren et Paolo Banchero sont les trois candidats qui se dégagent. Mais même là, Jeff Weltman ne s’est pas arrêté à ces trois noms. « Il y a beaucoup de joueurs talentueux au sommet de cette Draft, c’est certain », a-t-il ajouté, maintenant un suspense auquel peu croient.

Trop de jeunesse tue la jeunesse ?

Ce qui est également certain, c’est que le Magic dispose de l’effectif le plus jeune de la ligue avec Oklahoma City (moins de 24 ans) et qu’un nouveau coup de jeune ne serait pas forcément bénéfique aux côtés de Markelle Fultz, Jalen Suggs, Franz Wagner, Cole Anthony et autres Mo Bamba, sans oublier Jonathan Isaac, drafté à la 6e place en 2017. Sans oublier qu’Orlando possède aussi les 32e et 35e choix !

Voilà pourquoi le Magic hésiterait, ou attendrait encore la meilleure offre possible pour voir si c’est la meilleure option ne serait finalement pas d’échanger ce premier choix. Ce qui est aussi sûr, c’est qu’Orlando doit recommencer à gagner après avoir beaucoup perdu ces deux dernières saisons.

« Nous voulons nous améliorer, mais pas au prix d’un retour rapide à la médiocrité. Et nous voulons avoir quelque chose de durable. Mais pour cela, il faut élever le niveau. On ne peut pas se contenter de rester dans les bas-fonds interminablement. Ce sont donc des conversations que nous avons, à savoir quels joueurs pourraient nous aider à faire ça », a souligné Jeff Weltman.

Orlando a déjà eu le premier choix de Draft à trois reprises, et avait choisi Shaquille O’Neal en 1992 et Dwight Howard en 2004. En 1993 en revanche, le Magic avait opté pour Chris Webber pour l’échanger dans la foulée contre Penny Hardaway et des tours de Draft. Qu’en sera-t-il jeudi soir ?