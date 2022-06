Les Warriors en fin de contrat veulent tous rester

Le titre conquis, les joueurs peuvent en profiter mais c’est également le temps des grandes manœuvres pour les dirigeants de Golden State. Il y a pas mal de dossiers à régler pendant l’intersaison, notamment les joueurs qui arrivent en fin de contrat… ou qui sont éligibles à une prolongation.

Cela concerne une grande partie du banc : Gary Payton II, Andre Iguodala, Kevon Looney, Otto Porter Jr. ou encore Damion Lee et Nemanja Bjelica. Tous ont exprimé, lors de leur dernier entretien de la saison, leur désir de rester.

« Je veux revenir ici. Je veux rester pour défendre ce qu’on a gagné et encore faire partie de quelque chose d’unique », annonce Kevon Looney pour ESPN. « Je sais que cette équipe peut se battre pour un nouveau titre et ce serait une superbe opportunité de rester », glisse Otto Porter Jr. « Ce serait incroyable. »

De plus, Jordan Poole et Andrew Wiggins sont de leur côté encore sous contrat pour une saison, avant d’être libres en 2023. La franchise peut les prolonger durant l’été et le second, arrivé dans le courant de l’exercice 2019/20, veut s’installer sur le long terme à Golden State.

« J’aimerais rester ici », déclare l’ailier, si précieux pendant les Finals. « Ici, c’est le top du top. On est une famille. Beaucoup de franchises vont dire cela, mais eux le montrent avec leurs actions. »

Jordan Poole, lui, peut négocier sa prolongation de contrat jusqu’au 17 octobre et ainsi fortement augmenter son salaire, qui sera de 3.9 millions de dollars la saison prochaine. « Il mérite un nouveau contrat, c’est clair », a réagi Andrew Wiggins en parlant de son coéquipier.

« Pour être honnête : je n’ai pas été capable de comprendre quoi que ce soit à ce processus pour l’instant », dit-il, après avoir annoncé une « Poole Party » pendant tout l’été. « J’étais tellement concentré sur le titre. On verra comment les choses se passent. » À voir en effet si Golden State cassera sa tirelire cet été, ou attendra un peu.