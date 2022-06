Révélation de l’année chez les Warriors avec 18 points, 4 passes et 3 rebonds de moyenne, essentiellement en sortie de banc, Jordan Poole a soufflé le chaud et le froid sur ces playoffs.

Mais avec 17 points, 4 passes et 3 rebonds de moyenne, le tout à 51% de réussite dont 39% derrière l’arc, son apport n’en a pas moins été essentiel pour aller conquérir ce nouveau titre, à Boston (103-90).

« C’est pour ça qu’on joue au basket ! Pour changer la vie de notre famille et gagner au plus haut niveau. C’est vraiment remarquable de faire partie d’un groupe aussi spécial et de gagner le titre », a-t-il savouré dans sa conférence de presse d’après match. « Je vais probablement prendre un peu de temps pour la réflexion, me détendre, me reposer. Parce que ça va durer tout l’été : « Poole Party » pendant tout l’été ! »

Complètement déchaîné dès le premier tour face à Denver, avec 30, 29 puis 27 points pour trois victoires des Warriors qui s’imposeront facilement en cinq matchs, Jordan Poole a certes perdu de l’influence à mesure que le niveau s’élevait. Mais ses coups de chaud ont fait très mal aux Celtics sur les trois dernières rencontres de la Finale.

Il a ainsi peut-être fait basculer le Game 4 (et la série ?) avec ses 14 points en 14 minutes, dont ce 3-points au buzzer du troisième quart-temps qui a cassé le momentum de Boston. Jordan Poole, c’est le prototype du scoreur hautement inflammable en sortie de banc, un pétard ambulant nécessaire pour chaque équipe.

« D’avoir cette mentalité et autant de talent, c’est une combinaison rare »

Il faut dire qu’il a appris des meilleurs. En l’occurrence, de Stephen Curry mais également de Klay Thompson, qui s’est occupé du jeune joueur passé par la G-League.

« Quand il était blessé en début de saison, j’ai pu entrer dans ce rôle et montrer ce dont j’étais capable. J’ai assuré l’intérim en quelque sorte. On a commencé avec 18 victoires et 2 défaites et ça montrait simplement notre niveau de talent. Mais [Klay] m’a tellement appris. Il m’a pris sous son aile et, entre les sessions d’entraînement et nos discussions dans les vestiaires ou au téléphone, il s’est ouvert et m’a accueilli à bras ouverts. Il m’a appris les ficelles du métier et je lui en suis reconnaissant. »

L’éclosion de Jordan Poole a ainsi fait beaucoup de bien aux « Splash Brothers », même s’il est encore un joueur jeune, à seulement 22 ans. Sa fougue et son manque d’expérience lui ont ainsi parfois joué des tours en playoffs.

Même s’il va devoir progresser en défense, on comprend que Golden State soit prêt à casser leur tirelire pour lui. Car sa capacité à rentrer des tirs dingues, qui font s’enflammer le public, en fait un relais idéal au duo Curry – Thompson. Pouvant dégainer à n’importe quelle distance, il est entré dans le moule à la perfection.

« Tous les gars dans l’équipe sont altruistes, de haut en bas de la chaîne alimentaire. Tout le monde sait rester humble, on veut le succès les uns et des autres, et on veut tout simplement gagner des matchs. Avoir cette mentalité et autant de talent, c’est une combinaison rare. On se bat les uns pour les autres à chaque match. Ça montre à quelle point l’équipe est connectée et soudée. C’est facile de jouer avec des gars avec qui tu t’entends bien. Je suis super content d’avoir été au bout avec ce groupe très, très, très spécial. »