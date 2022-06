Davidson va retirer le maillot de Stephen Curry

Les honneurs s’accumulent pour Stephen Curry. Après avoir été sacré champion NBA et enfin élu MVP des Finals contre Boston, le meneur de jeu des Warriors va voir son maillot être retiré par son université.

Davidson a annoncé qu’une cérémonie aurait lieu en août, et qu’à partir de la saison prochaine, et c’est une première pour la faculté, plus aucun Wildcat ne pourra porter le #30.

Le 31 août, Stephen Curry entrera également Hall of Fame de l’université et en profitera pour recevoir son diplôme, tout fraichement obtenu en mai dernier. C’est notamment grâce à ce dernier qu’il peut devenir le septième maillot retiré par le programme de basket masculin de Davidson puisqu’il faut en effet avoir validé son diplôme pour recevoir cet honneur. Même si, pour les six autres, le numéro d’un maillot retiré peut toujours être porté.

. Mark your calendars for August 31. https://t.co/CrE6JeJnoE — Davidson Basketball (@DavidsonMBB) June 17, 2022