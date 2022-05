Stephen Curry avait promis à sa mère et son coach NCAA de décrocher son diplôme

Le dimanche 15 mai, l’université de Davidson organisait la remise des diplômes aux étudiants. Il y avait un absent de marque : Stephen Curry. Le meneur de jeu des Warriors a, on le sait, en effet obtenu son « bachelor » en art, avec une spécialisation en sociologie.

Il a donc terminé ses études, treize ans après avoir quitté le monde universitaire et fait la promesse de, un jour ou l’autre, ajouter cette ligne sur son CV.

« Ça faisait un moment que j’attendais ça », confie-t-il à NBC Sports. « Depuis que j’ai quitté le campus, j’avais cet objectif à terminer. J’ai un sentiment d’accomplissement. J’avais fait une promesse à ma mère et à mon coach Bob McKillop quand je suis parti lors de ma troisième saison. »

Stephen Curry a donc profité de ses moments libres pendant la saison régulière pour valider son dernier semestre. Il n’a pas pu venir chercher son diplôme dimanche, mais on a pu voir des affiches avec son visage durant la cérémonie, pour qu’il soit tout de même présent, en quelque sorte, avec les étudiants de la promo 2022.

« Le coach organise, chaque saison, une fête dans sa maison en face du campus pour les étudiants diplômés, et il y avait une photo de ce groupe qui tenait une photo de moi devant eux. Je n’ai pas connu cette expérience en 2010, donc c’était cool. »

Père de deux filles, Stephen Curry est d’autant plus fier qu’il a validé sa licence avec un mémoire sur un sujet qui lui tient à cœur : la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes par le sport.

« J’ai dû analyser certaines des choses que j’ai faites depuis que j’ai quitté l’université et y appliquer une lecture sociologique, afin de comprendre comment beaucoup de gens font la promotion de l’égalité entre hommes et femmes par leur voix, leur plateforme, leurs investissements financiers et leur temps », a-t-il expliqué.

Dream Come True!! Class of 2010….aka 2022 but we got it done! Thanks to my whole village that helped me get across the finish line. Made the promise when I left and had to see it through. Official @davidsoncollege alum 🙌🏽 Momma we made it! #greatdaytobeawildcat pic.twitter.com/vRRo77Mkx5

— Stephen Curry (@StephenCurry30) May 15, 2022