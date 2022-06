Enfin MVP des Finals, Stephen Curry a désormais tout validé en NBA

Malgré ses titres, malgré son impact indéniable sur l’évolution du jeu, Stephen Curry entendait systématiquement la même rengaine, à chaque fois que quelqu’un voulait rabaisser son CV : pas de MVP des Finals.

Les superstars doivent dans l’imaginaire collectif briller davantage sur les grandes scènes, et une superstar qui n’est pas considérée comme le joueur le plus important de l’ultime série de playoffs, lors des trois Finals remportées, c’est forcément une épine dans le pied. Le meneur de jeu de Golden State a souvent écarté le sujet, répétant que ce n’était pas essentiel pour lui, tant que son équipe gagnait. Mais au moment où il recevait enfin le trophée Bill Russell, il ne pouvait pas nier qu’il y avait un certain plaisir à éteindre cette dernière critique.

« Qu’est-ce qu’ils vont dire désormais ? » demandait-il au sujet de ses détracteurs. « Évidemment, on entend tout ce qui se dit, sur moi en tant que joueur et sur nous en tant qu’équipe. Personne, en dehors de la Baie, ne pensait en octobre que nous en serions là aujourd’hui, quand la saison a débuté. »

Stephen Curry a beau répéter que l’essentiel, c’est la quatrième bague, ce trophée boucle son héritage.

« Ça aide » explique ainsi Isiah Thomas sur ESPN. « Comme Cedric Maxwell le disait l’autre soir : ‘Il y a 32 MVP des Finals et j’en fais partie’. J’en fais partie aussi. Au final, ça compte. Ça aide. L’héritage de Stephen est déjà très solide, par rapport à tout ce qu’il a fait pour le jeu, la façon dont il l’a fait progresser, dont il a poussé un tas de gamins à vouloir jouer comme lui. Il a aidé notre sport à aller de l’avant. »

Une médaille d’or olympique en 2024 pour boucler le CV ?

Pour Draymond Green aussi, ce trophée n’était pas essentiel pour valider tout ce qu’avait fait son coéquipier mais, en tant que compétiteur, c’était tout de même quelque chose que le meneur voulait sur son CV.

« Je lui ai dit après le match : il ne peut rien faire de plus dans ce sport » assure carrément Seth Curry, son frère. « C’est fantastique d’ajouter un autre titre et d’obtenir un trophée de MVP des Finals également. C’est l’un des derniers trucs qui lui manquaient. Maintenant, il est dans le débat pour le Top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire. Et pas seulement pour le shoot. Dans ces Finals, il a tout fait sur le terrain. Que peut-il faire d’autre ? »

Nouveau sélectionneur de Team USA, Steve Kerr a bien une réponse…

« Il lui manque quand même une médaille d’or olympique » s’amuse-t-il. « Et je pense qu’il devrait vraiment se concentrer sur le fait d’intégrer l’équipe olympique en 2024. C’est la dernière chose qui lui manque dans sa carrière. Désolé mais je ne pouvais pas m’en empêcher. » Et en plus, il n’a pas tort…

Le CV complet de Stephen Curry

– 4x champion NBA (2015, 2017, 2018, 2022)

– MVP des Finals NBA (2022)

– 2x MVP de la saison régulière (2015, 2016)

– 8× All-Star NBA (2014–2019, 2021, 2022)

– MVP du All-Star Game (2022)

– 4× élu dans la All-NBA First Team (2015, 2016, 2019, 2021)

– 3× élu dans la All-NBA Second Team (2014, 2017, 2022)

– 1x élu dans la All-NBA Third Team (2018)

– MVP de la finale de conférence Ouest (2022)

– 2x meilleur marqueur de la saison régulière (2016, 2021)

– 2x champion du monde avec Team USA (2010, 2016)