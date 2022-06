À l’unanimité, Stephen Curry est élu MVP des Finals 2022 !

Enfin ! C’était la dernière ligne qui manquait à son palmarès en NBA, et la dernière attaque possible de ses détracteurs. Désormais, avec ce trophée Bill Russell du MVP des Finals 2022, qui vient ponctuer son quatrième titre de champion, Stephen Curry a comblé le seul trou qui manquait à son fantastique CV.

Il faut dire qu’il a donné le tournis aux Celtics durant toutes les Finals, bouclées avec 31.2 points, 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de moyenne, à 48.2% de réussite dont 43.7% à 3-points.

Pendant quatre matchs, Boston lui a laissé beaucoup plus d’espace que Cleveland et Toronto ne l’avaient fait, et il a brillé en multipliant les tirs en sortie de dribble. Puis quand les Celtics ont finalement resserré leur défense sur lui, il s’est vite adapté pour utiliser les prises à deux afin de libérer ses camarades. Beaucoup plus solide défensivement, il a aussi marqué les paniers qu’il fallait dans le Game 6, afin de boucler la série et donc valider son 4e titre.

« Le plus inattendu », comme l’expliquait Steve Kerr, après deux saisons au purgatoire. Mais ce rebond si rapide, c’est la preuve de l’impact gigantesque de Stephen Curry, le plus grand shooteur de l’histoire NBA.

D’ailleurs, le meneur a reçu les 11 voix de ceux appelés à voter pour le trophée de MVP des Finals cette saison.