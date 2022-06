L’optimisme règne à Boston

Les playoffs l’ont montré et les Finals n’ont fait que le confirmer : les Celtics sont plus à l’aise quand ils sont au pied du mur ou face à la porte de sortie. À l’inverse, dès qu’ils ont eu l’occasion de faire le break, ils ont eu les mains tremblantes. Contre Milwaukee déjà, puis contre Miami et maintenant face aux Warriors.

Ils avaient fait, pensait-on, une partie du plus dur en gagnant le Game 1 et le Game 3. Mais à 2-1, et dans les deux rencontres suivantes, ils ont gâché des opportunités précieuses et sont désormais menés 3-2.

L’inquiétude pourrait régner à quelques heures du Game 6, mais c’est plutôt le contraire qui se produit, vu leur expérience.

« C’est la première équipe à quatre victoires, donc ce n’est pas fini. Tant que ce n’est pas terminé, on a une chance », rappelle Jayson Tatum. « Je pense que le fait d’avoir renversé des situations, ça nous donne encore plus de confiance. Non pas que ça sera facile ni donné, mais tant qu’on a une chance, on a confiance en nous. On a connu des défaites difficiles, dans le Game 5 contre Milwaukee ou ce Game 6 contre Miami. Et dans ces moments-là, on a réagi. Notre volonté de gagner nous permet de trouver des solutions. »

Il faut que cette équipe soit au bord du précipice pour montrer son meilleur visage. Elle l’est aujourd’hui puisque les Warriors ont une balle de match au TD Garden.

« Tout cela est un apprentissage », explique Jaylen Brown. « Tout ce qu’on a appris, on le porte comme un badge. On ne baisse jamais la tête. On rebondit. On a toujours répondu cette saison. On est impatient d’affronter ce challenge, on l’accepte. On n’a pas le choix. Pour apprendre, et c’est malheureux, il faut parfois passer par des défaites. Mais on prend de l’expérience comme ça. C’est le dernier match à domicile pour résumer toute notre saison. On va tout donner, on n’a pas peur. »

S’ils corrigent leur attaque, ils ont les armes pour l’emporter

Même sentiment chez Grant Williams. « On est déjà passé par là. Il faut l’accepter, et c’est excitant. On vit pour ça, pour jouer devant nos fans. On a une grosse confiance en nous, on sait qu’on est résistant. »

Si Ime Udoka estime que ses troupes peuvent réaliser l’exploit de gagner les deux prochains matches, c’est parce qu’il a vu que les Celtics avaient eu, à un moment ou à un autre, la main sur le Game 4 puis le Game 5. Mais les deux fois, les éternels ballons perdus et une attaque moins tranchante ont plombé Jaylen Brown et compagnie.

« Si on regarde globalement, on a assez bien défendu pour l’emporter. Ce sont vraiment des situations où notre attaque était statique qui nous ont fait mal », analyse le coach. « Pendant un, deux ou trois quart-temps, on jouait vraiment bien. Et puis sur un ou deux, on a été moins bien. Ce fut le quatrième quart-temps dans le Game 4 par exemple. Dans le dernier match, on a mené dans le troisième quart-temps. On a raté des choses, ils sont revenus. C’est ça notre optimisme. On a joué trois matches où on pouvait être éliminé, dont deux Game 7, qu’on a remportés. Mais on ne peut seulement s’appuyer là-dessus. »

Enfin, ne parlez pas de fatigue à Jayson Tatum. L’ailier, qui joue énormément des ces playoffs, a semblé épuisé en fin de rencontre, dans le Game 5, rincé par l’effort effectué pour revenir dans le troisième quart-temps.

« Il ne reste que, au mieux, deux matches, donc c’est simplement mental », annonce-t-il. « Il faut se battre malgré tout. Je ne suis pas la seule personne fatiguée ou qui doit gérer des blessures. Il ne reste que deux équipes, on joue depuis six ou sept mois, donc tout le monde a quelque chose. Je ne m’occupe pas du tout de ça. Il reste au pire une semaine, ensuite, pendant tout l’été, je pourrai me reposer. »