Draft 2022 | Les Hawks intéressés par le 7e choix des Blazers

Lors de la Draft, les Hawks auront le 16e et le 44e choix et comme l’équipe doit se renforcer après une saison décevante et une élimination au premier tour, la franchise voudrait avoir de meilleures armes en mains le 23 juin.

The Athletic nous apprend que des discussions existent avec les Blazers, propriétaires du 7e choix et dont on sait qu’ils sont prêts à le céder afin d’obtenir des joueurs d’expérience capables de soutenir Damian Lillard.

Plusieurs noms ont déjà été évoqués dans les rumeurs : Jerami Grant, Miles Bridges ou encore John Collins. C’est évidemment ce dernier qui serait le plus intéressant si la franchise de l’Oregon trouve un accord avec Atlanta pour monter un échange autour des 16e et 7e choix de la Draft.

Il peut y avoir également une autre option pour les Hawks : celle des Kings. Sacramento possède le 4e choix et, là aussi, la franchise cherche surtout des joueurs qui peuvent apporter immédiatement pour retrouver les playoffs. Les dirigeants californiens seraient donc également ouverts à un échange.