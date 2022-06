Andrew Wiggins se fait chambrer sur son record en carrière aux rebonds

Auteur d’un gros double-double dans le Game 4 avec 17 points et 16 rebonds, Andrew Wiggins a reçu les compliments de tous ses coéquipiers et du staff pour son agressivité et son abattage. Ce qu’on a appris, après la rencontre, c’est qu’il venait carrément de battre son record en carrière aux rebonds ! 16 rebonds, ce n’est pas forcément énorme, mais c’est beaucoup plus que son ancien record personnel : 11 !

De quoi se faire chambrer par Draymond Green, et semble-t-il également par Stephen Curry.

« Il faut qu’on te dise que ton ancien record était pitoyable ! »

« J’étais sur le point de m’habiller, Steph aussi, et je crois que Wiggs partait à la douche » raconte Draymond Green dans son podcast. « Là, Raymond (le responsable de la communication des Warriors) entre et il lance : ‘Eh, c’est ton record de rebonds sur un match. Avant cela, ton plus haut total était de 11’. Évidemment, Steph n’allait rien dire, et je me retrouve toujours le seul à parler, mais il a immédiatement pensé la même chose que moi. Steph le regarde, et je dis : ‘Wow, Wiggs, c’est incroyable 16 rebonds, mais il faut qu’on te dise que ton ancien record était pitoyable !’. Wiggs a dit : ‘Je sais, mec’. ‘Mais oublie ça, tu l’as fait ce soir, mon frère !’ Quand on en avait le plus besoin et c’était absolument génial. »

Stephen Curry et Draymond Green peuvent se moquer, mais il faut savoir que c’est la première fois depuis… 1967 qu’un joueur des Warriors prend 16 rebonds dans un match d’une finale NBA !

À l’époque, il s’agissait du regretté Nate Thurmond, premier joueur à avoir réalisé un quadruple-double.

Après le Game 4, Andrew Wiggins était revenu sur sa performance au rebond. « Je savais juste que lors du dernier match, ils nous avaient dominé au rebond, et qu’ils avaient pris tous les rebonds offensifs. Aujourd’hui, je voulais juste être agressif sous les panneaux, et essayer d’aider. Je sais que le rebond est pour une grosse part dans la victoire. J’ai le sentiment que parfois on joue « small ball », et j’essaie juste d’aider au rebond. »

Pour se donner une meilleure idée de la perf’ de Wiggins, en carrière, il tourne à 4.4 rebonds de moyenne…