Pas de nouvelles équipes en NBA avant le prochain contrat TV ?

Contrairement à la WNBA, la NBA ne recherche pas activement de nouvelles franchises. À chaque conférence de presse, Adam Silver est pourtant interrogé sur le sujet mais, à chaque fois, le commissionner botte en touche.

« Il y a de superbes marchés » confiait ainsi le patron de la ligue lors de sa traditionnelle session de questions/réponses avant les Finals. « Nous étions à Seattle et je suis désolé qu’on n’y soit plus. Nous avons une équipe WNBA à Seattle dans une enceinte flambant neuve, qui marche de façon spectaculaire. Et Las Vegas, où nous serons en juillet pour la Summer League, a montré son potentiel pour une franchise sportive. »

Tout le monde s’accorde en effet à dire que si la NBA veut ajouter des nouvelles équipes, ça passera en priorité par Seattle et Las Vegas. Sauf que c’est à moyen terme…

D’après Marc Stein, les propriétaires ne sont ainsi pas pressés d’ajouter deux nouvelles équipes. Déjà, ils attendent le nouvel accord collectif, dont les négociations avec le syndicat des joueurs viennent de débuter. Tout le monde est optimiste sur l’issue, qui ne devrait pas causer de lockout, mais il faudra quand même surveiller les évolutions.

Surtout, les patrons des clubs attendent le prochain contrat TV, celui négocié avec ABC/ESPN (24 milliards de dollars sur 9 ans) prenant fin en 2025. Même si les audiences NBA stagnent ou baissent, dans un marché télévisuel qui s’érode de façon générale, les droits sportifs restent un produit d’appel important pour les chaînes de télévision. Comme pour la MLB, la NBA peut ainsi compter sur une nouvelle forte hausse de ses droits de diffusion.

Cela pourrait encore booster le salaire des joueurs, mais surtout encore faire grimper la valeur des franchises. De quoi faire aussi significativement augmenter le prix d’entrée, pour les hommes d’affaires qui voudraient créer une franchise à Seattle et Las Vegas. Un bon argument pour attendre…